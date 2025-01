パパになる男性に向けて！東京都「赤ちゃんとの毎日がもっと楽しくなる！プレパパ育児講座」

東京都は、これからパパになる男性に向けて、親になるための産前における準備や赤ちゃんを迎えた後にどのような生活の変化があるのか知るため、また、既にパパになっている方にも子育て中の夫婦間のコミュニケーションなどについて伝える「赤ちゃんとの毎日がもっと楽しくなる!プレパパ育児講座」を開催します。

東京都は、これからパパになる男性に向けて、親になるための産前における準備や赤ちゃんを迎えた後にどのような生活の変化があるのか知るため、また、既にパパになっている方にも子育て中の夫婦間のコミュニケーションなどについて伝える「赤ちゃんとの毎日がもっと楽しくなる!プレパパ育児講座」を開催。

【日時】

2025年2月8日(土曜日) 13時00分から16時00分まで(受付開始12時30分)

【会場】

EBiS303カンファレンススペースABC

(渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル5階)

※JR恵比寿駅(東口)から徒歩3分

【対象者】

妊産婦のパートナーの男性(夫婦での参加も歓迎)

※当日は無料で利用可能な託児室(事前申込制・先着順)を設けていますので、既にお子さんがいる方でも気軽に参加してください。

【内容】

※講座は3部構成となっています。

途中からの参加も可能です。

(1)セミナー(13時00分から14時45分)

先輩パパ、ママである2名の講師が子育て体験エピソードや夫婦で親になるための産前準備、パパとしての役割、パパだからできることなどについてトークセッションを行います。

また、参加者同士で今後の子育てやパパとしての子育てのあり方などについて意見を交換できるグループワークの時間を設けます。

<セミナー講師>

渡邊大地

札幌市立大学看護学部非常勤講師

産前・産後の男性の役割について問題意識を持つ中、2011年、第2子妊娠をきっかけに産後ヘルパーの派遣等を行う株式会社を立ち上げる。

年間1,000組以上の夫婦が受講する両親学級の講師も務め、これまでの受講者は2万人を超える。

はたけゆり香

子育て支援団体フリースマイルかなざわ代表

「親の自己肯定感が子どもに大切」を信条に3人の子育ての傍ら、産後ケア・産後クライシスのケア講座を開催中。

講演、コーチング研修を10年以上開催するほか、年間100人を超える子育て世帯を支援。

(2)ミニセミナー(15時00分から15時40分)

ベビーグッズの専門家である講師から、赤ちゃんとの生活を楽しむためには、産前・産後にどんなベビーグッズを準備すれば良いかなど説明します。

赤ちゃんに心地よく、親に負担のかからない抱っことおんぶの実践もあります。

<ミニセミナー講師>

■プロが教える、これから必要なベビーグッズの選び方

白石佳子

スピアヘッド・プロジェクト代表

ベビーグッズに携わること30年余り。

ベビーグッズ コンシェルジュ(R)としてマタニティやパパママ達に育児用品に関する中立で適切なアドバイスをしている。

ベビーグッズによる赤ちゃんの事故を減らすために、そして不安を抱えながら育児しているパパママをサポートするために活動中。

■産後すぐに役立つ!安心安全な抱っこの方法と抱っこ紐の選び方

柳川友紀

抱っことおんぶの専門家(抱っこで育児を支援するDa’consuL 主宰)

2015年3月、NPO認定資格を修了。

以降、抱っことおんぶの専門家として対面・オンラインで5,000組以上の親子に抱っこ支援に従事。

小児科で抱っこ支援スタッフとしても勤務。

育児の専門職向けの連続講座も開催し、各地へ抱っこ支援の輪を広げている。

(3)相談会(15時45分から16時00分)

セミナー及びミニセミナー講師に子育てに関する様々な悩みなど個別に相談していただくことが可能です。

【費用】

無料

【参加方法】

会場又はオンライン(Zoom)

※オンライン参加は、セミナー(グループワークを除く)のみ可能です。

グループワークやミニセミナー・相談会は、会場参加のみとなります。

