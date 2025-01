ハセガワモビリティは、世界最大の販売台数を誇る電動二輪モビリティメーカー「YADEA」の総合代理店として、“Spring Season2025”と題し多くの大型イベントに出展していきます。

ハセガワモビリティ

ハセガワモビリティは、世界最大の販売台数を誇る電動二輪モビリティメーカー「YADEA」の総合代理店として、“Spring Season2025”と題し多くの大型イベントに出展。

2024年初めての出展は2025年3月1日(土)、2日(日)開催の「サイクルモード ライド 大阪2025」となります。

【主な出展イベント】

◆「サイクルモード ライド 大阪2025(3/1(土)、2(日))」

https://www.cyclemode.net/ride/

◆「第41回大阪モーターサイクルショー(3/21(金)〜23(日))」

https://www.motorcycleshow.jp/

◆「第52回東京モーターサイクルショー(3/28(金)〜30(日))」

https://www.motorcycleshow.org/

◆「サイクルモード ライド 東京2025(4/19(土)、20(日))」

https://www.cyclemode.net/exhibition/

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「YADEA」の総合代理店として多くの大型イベントに出展!ハセガワモビリティ appeared first on Dtimes.