高画質と最新AI技術を搭載！雲云テクノロジー「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」
雲云テクノロジーは、世界中の25万人以上の保護者に愛用されているスマートベビーモニター「CuboAi」の最新モデル、「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」の先行予約を2025年1月23日より開始しました。
雲云テクノロジー「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」
雲云テクノロジーは、世界中の25万人以上の保護者に愛用されているスマートベビーモニター「CuboAi」の最新モデル、「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」の先行予約を2025年1月23日より開始！
■「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」製品特徴
スマートベビーモニター本体
CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)は可愛らしい小鳥型の本体にAI技術を搭載した高機能スマートベビーモニターの最新世代機です。
●顔覆われカバー＆寝返りアラート
旧モデルから6倍高速に。
世界最高(※)レベルのAI検知で赤ちゃんの安全を守ります。
顔認識カバー防止＆寝返りアラート
●2.5K QHDカメラ
スマートベビーモニター史上最高画質で、細部まで鮮明な映像を実現。
2.5K QHDカメラ
●過去3日分の動画再生
無料で過去最長期間の映像保存が可能。
過去3日分の動画再生
●睡眠分析とAI子守唄スケジュール
睡眠レポートを提供し、赤ちゃんの快眠をサポート。
睡眠分析
●成長トラッキング
アクセサリー不要の自動身長測定機能を世界で初めて(※)実現。
成長トラッキング
●家族シェア機能
最大8デバイスで家族と簡単に共有可能。
※同社調べ
■新型機アップデートのポイント
「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」は、従来モデル「CuboAi Plus」と比較して以下のアップデートを遂げています。
●AI検知速度が約6倍向上
●カメラ画質が1080pから2.5K QHDに進化
●ビデオ録画時間が最大18時間から3日間に
●成長トラッキング機能を搭載
この商品は保護者の負担を軽減し、子育てをもっと楽しくするための最先端技術を提供します。
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