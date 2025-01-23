UNO¤Ç¼ê²Ã¸º¤·¤Ê¤¤Âç¿Í¤ËÉÔËþ¡ª»Ò¤É¤â¤ÎËÜ²»¤Ë12Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¡×¡ÖÀµÄ¾w¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡Ö¤ï¤¶¤ÈÉé¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×»Ò¤É¤â¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿·é¤¤°ì¸À
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¿ÆÀÌ¤Î»Ò¤È¥²ー¥à¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¼ê²Ã¸º¤ò¤¹¤ë¤«Çº¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼ê²Ã¸º¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤¤À¤í¤¦¤·¡Ä¤ÈÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®1¤é¤ÈUNO¤ò¤·¤Æ¡¢¼ê²Ã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ï¥¤¥ë¥É¥É¥íーÌµÁÐ¤·¤Æ¤¿¤é
¡Ö¥º¥ë¤¤¡ª¡×
¤ÈÁ´°÷¤«¤éÀÕ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç
¡Ö¤ï¤¶¤ÈÉé¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Î¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Î¤«¡©°ã¤¦¤ä¤í¡©¡×
¤È¥Ó¥·¥Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ï¤¿¤·¤ò¸«¤Ä¤á
¡Ö¤ï¤¶¤ÈÉé¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¸À¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿
»Ò¤É¤â¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ÈÉé¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤ó¤È¤â·é¤¤°ì¸À¡£¤½¤¦¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤¬Âè°ìÍ¥Àè¤Ê¤Î¤«¤â¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÍ¡¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ó¥·¥Ã¤È¸À¤Ã¤¿Æó³¬·ú¤Æ¤ÎÊ¿²°¤µ¤ó¤â¡¢Àª¤¤¤òºï¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ÈÉé¤±Â³¤±¤Æ¤¿¤éË°¤¤Æ¤¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡ª¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ëw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê²Ã¸º¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿Êý¤ä¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤ë¥Ý¥¸¤Ç¤¤¤ë¡£É¬¾¡Ë¡¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥²ー¥à¤Ï¾¡¤ÁÊý¶µ¤¨¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ²ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥²ー¥à¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: minaduki23
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë