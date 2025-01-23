¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÃãÃ«¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤Ç41µå¡Ö³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡×¥í¡¼¥ÆÆþ¤êÁÀ¤¦
¡¡DeNA¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÃãÃ«Âç²ÏÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬23Æü¡¢ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£41µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹±¦ÏÓ¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡£³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¼è¤ê¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¤òÁ°¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿DeNA¤Î¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤¤¤±¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¼ÂÀï¤¬Áá¤¤¤«¤é¥Þ¥¸¤ÇÁá¤¯¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤±¤È¡£Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¤¿¡£2·î1Æü¤«¤é¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÌÜÏÀ¤à¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÅìÍÎÂç»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿À¾Éð¤Î¹ÃÈåÌî¡£¡ÖÂç³Ø¤«¤é°ì½ï¤Ç¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ±¤¸Â³ÊÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÍÊÁ¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡¡