¥Õ¥¸Éû²ñÄ¹¡¡¥Õ¥¸ÁûÆ°½ä¤êÆü»Þ»á¤È¡ÖÏÃ¤ò¤·¤¿¡×Æü»Þ»á¤¬¡Ö¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×Ì±ÊüÏ¢²ñÄ¹²ñ¸«
¡¡ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¡ÊÌ±ÊüÏ¢¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ð²ñÄ¹¡Ë¤Ï23Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£²ñ¸«¸å¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉû²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤Ç¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ÎÆü»Þµ×»á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£³§¤µ¤ó¤¬¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¡¹¤ÊÌäÂêÅÀ¤òÏÃ¤ò¤·¤¿µ²±¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Æü»Þ»á¤ÎÂÎÀ©¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢±óÆ£»á¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤òÆü»Þ¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¡Öº£¤Î´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤È¤¤¤¦Ãæ¤Î°ìÉô¤Ë»ä¤â¹Á¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆü»Þ¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯12·îËö¤Ë½÷À¤È¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¹â³Û¤Ê¼¨ÃÌ¶â¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£ÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¶É¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î½ªÎ»¤äµÙ»ß¤òÈ¯É½¡£22Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Î½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁûÆ°Á°¤Ë6ËÜ¤¢¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤È¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Ï17Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¶ÛµÞ³«ºÅ¡£°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò2023Ç¯6·î¤ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¤Ë¡ÖÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÂè»°¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡ÖÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¡×¤ËÄ´ºº¤ò°Ñ¤Í¤ë¤È¤·¤¿¡£°ìÉô¤Ç¤Ï½÷»Ò¥¢¥Ê¡È¾åÇ¼¡É°û¤ß²ñ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Öº©¿Æ¤Î¾ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÀÅªÀÜ¿¨¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¡£¡ÖÁ´ÀÕÇ¤¤Ï»ä¸Ä¿Í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢Â»¼º¤òÈï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡¢Áê¼ê¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿´¤è¤ê¼Õºá¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¡Ö´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Å¤Í¤Æ¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£»á¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ¼ÒÄ¹¡£¸½ºß¤ÏÆ±¶É¤ÎÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£