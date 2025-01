サンリオが開催する、世界最大級のメタバースイベント「Sanrio Virtual Festival 2025」

「Sanrio Virtual Festival 2025」と連携した、イベント内で上映されるバーチャルパレード『RYUGU - Generated Paradise』が「HELLO KITTY SMILE」にて特別上映されます☆

HELLO KITTY SMILE「Sanrio Virtual Festival 2025」バーチャルパレード『RYUGU - Generated Paradise』特別上映

上演期間:2025年2月9日(日)〜 4月9日(水)

上映場所:HELLO KITTY SMILE(兵庫県淡路市野島蟇浦985-1)

営業時間:平日 11:00〜19:00/休日 10:00〜18:00

※営業時間は季節に応じて変わる場合があります

ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」にて開催される、本格メタバースイベント「Sanrio Virtual Festival 2025」

VR空間上でアーティスト/クリエイター、サンリオキャラクターらが出演し、サンリオファンからバーチャル上級者までみんなで盛り上がれるテーマパーク「バーチャルサンリオピューロランド」が開設されます。

バーチャル音楽パフォーマンスのほか、人気パレードの上演やアトラクション・人気コミュニティとのコラボレーションなどが実施される人気企画です。

今回、イベントにて毎年大好評のバーチャルパレードの新作『RYUGU - Generated Paradise』が、リアル会場としては唯一「HELLO KITTY SMILE」内の「パレスシアター」の360°ワイドスクリーンシアターで特別上映決定!

ロボットの亀に導かれた「ハローキティ」と「シナモロール」「クロミ」がたどり着いたAI乙姫が住む不思議な世界が、臨場感あふれるスクリーンで楽しめます☆

世界最大級のメタバースイベント「Sanrio Virtual Festival 2025」と連携したスペシャル企画。

HELLO KITTY SMILEにて2025年2月9日より特別上映される『RYUGU - Generated Paradise』の紹介でした☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650084

