コストを抑えつつも上質でオシャレな式を実現！シュシュ 結婚式ムービー「ナチュラル」

シュシュは、結婚式ムービー作成ツール「kitto」で使用できる新作テンプレート「ナチュラル」を2025年1月23日から提供開始します。

シュシュ 結婚式ムービー「ナチュラル」

サービス名: 結婚式ムービーテンプレート「ナチュラル」

提供開始日: 2025年1月23日(木)

料金 : データ納品 6,600円、データ+DVD納品 9,900円

コストを抑えつつも上質でオシャレな式を実現しようとする若いカップルに最適な商品です。

【特徴】

・コストパフォーマンス

データ納品タイプは6,600円からとリーズナブルで、オプションの追加によるDVD付属版も9,900円と手の届きやすい価格設定です。

・スピーディーな制作

kittoのオンラインツールを使用することで、サンプルムービーを5分で作成可能。

納品版ダウンロードは15分で完了することができます。

※昨年1年間の集計で、作成ムービーの約98%が15分以内に完成しています。

・簡単なカスタマイゼーション

ユーザー登録後、マイページから直感的に写真やテキストを入力し、無料でサンプルムービーを作ることができます。

お好みに合わせて自由にアレンジを加え、個性的なムービーを誰でも簡単に作成できます。

・プロフィールムービー作成と同時にフォトブックも作れる

ブック用の編集が不要です。

プロフィールムービー用に入力した写真や文章のデータを使ってそのままフォトブックを作ることができます。

ムービーと同様に、ブックの原稿は、何度でも無料でお試し作成ができ、仕上がりに満足いただけたら購入するというサービスを採用しています。

※ムービーと同時にフォトブックが作れるサービスはkittoのみ

※有料オプション(1冊送料込2,750円〜)

