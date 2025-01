初公開を含む原画や名シーン展示！逆境回顧録 大カイジ展

産経新聞社、関西テレビ放送は、2025年4月5日(土)〜5月11日(日)の期間、ギャンブル漫画の金字塔「カイジ」シリーズ史上最大の展覧会「逆境回顧録 大カイジ展」を大阪南港ATCギャラリーにて開催します。

逆境回顧録 大カイジ展

会期 :2025年4月5日(土)〜5月11日(日)

開館時間:平日 13:00〜18:00、土日祝 10:00〜18:00

(最終入場は各閉館の30分前まで)

※4月28日(月)〜5月2日(金)は、10:00〜18:00

休館日 :会期中無休

会場 :大阪南港ATCギャラリー

(〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ITM棟2階)

主催 :産経新聞社、関西テレビ放送

企画 :逆境回顧録大カイジ展 巡回プロジェクト委員会

特別協力:ATC

協力 :ヤングマガジン

原作 :福本伸行

お問い合わせ:大カイジ展大阪会場事務局 050-1724-4681

【一般発売日】2025年2月22日(土)10:00〜

観覧料:(税込)

当日券 :一般 2,000円

高大生 1,500円

小中生 500円

前売・団体券:一般 1,800円

高大生 1,300円

小中生 300円

※未就学児入場無料

※団体は、20名様以上

※前売券の販売は、2月22日(土)10:00〜4月4日(金)23:59まで販売。

※障がい者手帳、精神障がい者保険福祉手帳、療育手帳をご提示の方は本人及び介助者1名まで当日料金の半額(要証明)

※混雑時には入場制限を行う場合があります。

※最新の情報、または来場前の注意事項など公式サイト及び大阪会場公式サイト、大阪会場公式X等でご確認の上来場ください。

【主なチケット販売場所】

アソビュー!、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、セブンチケット、CNプレイガイド、楽天チケット、e-tix、アニメイトなど

1996年に「週刊ヤングマガジン」で連載が開始された福本伸行氏による漫画「カイジ」シリーズは、多額の借金を抱えてしまった主人公・伊藤開司(カイジ)が生死を賭けたギャンブルに挑んでいくギャンブル漫画の金字塔です。

作品オリジナルのギャンブルと、独自の表現によって描かれる極限の心理戦が読者を魅了し、2023年10月時点のシリーズ累計発行部数は3,000万部を超え、現在は最新作『賭博堕天録カイジ 24億脱出編』を連載中です。

これまでに多様なメディアミックス展開を行っており、テレビアニメでは2007年に「逆境無頼カイジ Ultimate Survivor」、2011年に「逆境無頼カイジ 破戒録篇」が放送されました。

また、2009年から2020年にかけて、「カイジ 人生逆転ゲーム」「カイジ2 人生奪回ゲーム」「カイジ ファイナルゲーム」のタイトルで実写映画も3本公開されています。

さらに、魅力的なキャラクターに焦点をあてたスピンオフ漫画『中間管理録トネガワ』『1日外出録ハンチョウ』『上京生活録イチジョウ』も連載されるなど、幅広い展開でファンに愛されています。

「カイジ」シリーズで描かれる数々の“逆境”を、初公開を含む原画や名シーン展示で振り返る、まさに“回顧録”といえる過去最大規模の展覧会です。

■主な展示内容

【圧倒的フォトスポット】

「鉄骨渡り」「焼き土下座」はもちろん、限定じゃんけんの敗者に焼き印をつけて収容するエスポワール号内の別室「敗者の部屋」、カイジのロン牌を麻雀卓上に再現した「17歩」、「愛よりも剣」や「友情確認ゲーム」が圧倒的フォトスポットとして登場…!

クラウドファンディング達成により制作される実物大の帝愛裏カジノのパチンコ一発台「沼」とともに、「カイジ」シリーズの世界を悪魔的に堪能できる展示が大集結…!!

鉄骨渡り 展示風景

焼き土下座 展示風景

沼 展示風景

17歩 展示風景

友情確認ゲーム 展示風景

【等身大キャラクターフィギュア】

クラウドファンディングによって製作された等身大「カイジ」「一条」「利根川」「大槻」が参戦…!

等身大キャラクターフィギュアによって再現される…あの名シーンが…!!

利根川 展示風景

一条&カイジ 展示風景

ハンチョウ 展示風景

【会場限定撮りおろしボイス】

萩原聖人さん(カイジ役)、森川智之さん(利根川幸雄役)、立木文彦さん(ナレーション)の豪華キャストによる会場限定撮り下ろしボイスが登場…!!

ウエルカムボイスをはじめ、利根川によるエスポワール号での演説や、各フォトスポットでのギャンブル紹介ナレーションのほか、アニメ化されていない「賭博堕天録カイジ」の「17歩」エピソードから、カイジが11回連続「ロン」と叫び続ける圧巻のシーンが楽しめる…!!

さらに、実物大「沼」フォトスポットでは、カイジのセリフとナレーション音声、音楽による特別演出を実施…!!

(カイジ役) 萩原聖人さん

(利根川幸雄役) 森川智之さん

(ナレーション) 立木文彦さん

【入場者全員チンチロリン】

入場者全員挑戦…チンチロリン…!!

出た目に応じて、地下労働施設内の通貨「ペリカ」を贈呈…!!

いつか地下労働施設に収容されたときに使える…!?

張らせてもらうぜっ…!限界を超えてっ…!

※出目によってはペリカがもらえない場合があります

ペリカ イメージ

チンチロリン パネル

