サンリオが毎年実施している、人気の世界最大級のメタバースイベント「Sanrio Virtual Festival」が2025年も開催決定!

ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」にて開催される、期間中いつでも楽しめる本格メタバースイベントです☆

サンリオ「Sanrio Virtual Festival 2025」

開催期間:2025年2月9日(日)〜3月9日(日)

アーティストパフォーマンス:2025年2月9日(日)、15日(土)、16日(日)、23日(日)、24日(月祝)、3月1日(土) 、2日(日) 、8日(土) 、9日(日)の9日間開催

チケット販売期間:各チケット2025年3月17日(月)14:00まで販売中

※スタンダードパスは、タイムシフトでVR再上演を予定しています。3月8日(土)分は3月16日(日)7:30、3月9日(日)分は3月17日(月)7:30に上演されます

※SPWNパスは、2回目パフォーマンス終了後配信準備が整い次第2025年3月17日(月)15:00まで、アーカイブ配信が視聴できます

チケット価格:

スタンダードパス 8,800円(税込)内容:1ヶ月の開催期間中、毎週日替わりで出演するすべてのアーティスト・クリエイターを楽しめますSPWNパス 4,400円(税込)MetaMeパス 1,580円(税込)相当/3,500円(税込)相当応援グッズ付きスタンダードパス 12,100円(税込)

開催場所:バーチャルサンリオピューロランド(VRChat)

主催:株式会社サンリオ、株式会社サンリオエンターテイメント

企画制作:株式会社Gugenka、VRChat Inc.、Activ8株式会社、異次元TOKYO、株式会社CinemaLeap、株式会社小学館、株式会社THRUSTER、東映株式会社ツークン研究所、株式会社フェリオン、株式会社Brave group、株式会社ポリゴンテーラー(五十音順)

制作協力:StyMore、HOLOModels、MakeAvatar

スポンサー:株式会社アンドエスティ、株式会社NTTドコモ、HiClub株式会社、株式会社パソナふるさとインキュベーション、株式会社バンダイ、株式会社BANDAI SPIRITS、株式会社ファミリーマート、富国生命保険相互会社、富士フイルム株式会社、株式会社ベルク (五十音順)

参加方法:PC接続VR(Meta Quest/Vive/PICO/Index+ゲーミングPC)、ゲーミングPC、スタンドアローンVR(Meta Quest etc.)、PC(Windows/Mac)、スマートフォンから参加できます

公式サイトURL:https://v-fes.sanrio.co.jp/

サンリオの人気イベントである世界最大級のメタバースイベント「Sanrio Virtual Festival」

ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」にて開催される、期間中はいつでも楽しめる本格メタバースイベントが2025年も開催されます!

前回、総来場数400万超え(各配信プラットフォーム視聴、ワールドアクセス総数等を元に算出)の「Sanrio Virtual Festival」が、“コラボレーション”をテーマにさらにパワーアップ。

“バーチャルサンリオピューロランド”内に出現した巨大空間に、バーチャルアーティスト/クリエイター、サンリオキャラクターらが出演し、サンリオファンからバーチャル上級者までみんなで盛り上がれるテーマパークが公開されます。

バーチャル音楽パフォーマンスのほか、人気パレードの上演やアトラクション、人気コミュニティとのコラボレーションなど、ますます拡大する「Sanrio Virtual Festival」に期待が高まります!

「Sanrio Virtual Festival 2025」ティザームービーを公開

スマートフォンやPCなどのデバイスで気軽に参加できる「Sanrio Virtual Festival 2025」のティザームービーを公開。

イベントオリジナルアバターのモチポリに着替え、VR空間のキャラクターになりきることで、まるで本物のサンリオピューロランドでイベントを体験しているかのような没入感を味わうことができます。

最先端技術で生み出された“バーチャルサンリオピューロランド”でリアルとバーチャルが融合したメタバース空間が体験できるイベントです。

出演バーチャルアーティスト・バーチャルクリエイターを発表

出演アーティスト:hide、P丸様。、月ノ美兎、樋口楓、ぽこピー × 狸豆建設、Aqours、ironmouse、ムーナ・ホシノヴァ、因幡はねる、AMOKA、YSS、松平健、田原俊彦、月島きらり、kson、キヌ、Mashumairesh!!(SHOW BY ROCK!!)、DOKONJOFINGER(SHOW BY ROCK!!)、サンリオキャラクターズ and more

タイムテーブル詳細:

デイリータイムテーブル https://v-fes.sanrio.co.jp/timetable/0209

ウィークリータイムテーブル https://v-fes.sanrio.co.jp/timetable/week/week1

第1弾で発表したhide、P丸様。、にじさんじ月ノ美兎ら25組に加え、出演アーティスト第2弾として、松平健、田原俊彦らの登場が決定。

VR上でのパフォーマンスは今回が初となります。

ほかにも、毎年好評のバーチャルパレードに新作が登場するなど、盛りだくさんの内容です。

また、イベント限りのスペシャルコラボレーション「小学館Presents マツケン☆トシちゃん☆きらりん☆レボリューション SPECIAL LIVE」の上演が決定したほか、「VShojo」kson、「Nakayoku Creators」キヌなど、豪華メンバーの出演が決定しました。

「小学館Presents マツケン☆トシちゃん☆きらりん☆レボリューション SPECIAL LIVE」

小学館Presents マツケン☆トシちゃん☆きらりん☆レボリューション SPECIAL LIVE

開催日時:2025年2月24日(月・祝)20:30〜、3月8日(土)19:30〜

タイムシフト上演:2025年3月16日(日)13:30〜 ※各回公演内容は同一です

出演者:松平健、田原俊彦、月島きらり、サンリオキャラクターズ(ハローキティ、クロミ、シナモロール)

以前より本格VRでエンターテイメント体験ができるバーチャルライブアリーナ(VLA)プロジェクトの展開など、XR事業に力を入れる小学館​とサンリオがタッグを組んだ「小学館Presents マツケン☆トシちゃん☆きらりん☆レボリューション SPECIAL LIVE」の開催が決定!

中原杏先生による、「ちゃお」の大人気作品『きらりん☆レボリューション』の主人公月島きらりさん、​「100年後に田原俊彦を残すプロジェクト」で以前から小学館とデジタル施策を進めている田原俊彦さん、​デビュー50周年を迎え「ハローキティ」ともコラボを行っている松平健さんにより、このコラボレーションが実現しました。

VR上で、「マツケンサンバII」「抱きしめてTONIGHT〜2024リミックス」 「バラライカ」が披露されます。

「Sanrio Virtual Festival 2025」でしか見られない、世代と次元を超えた奇跡のコラボレーションです!

新作バーチャルパレード「RYUGU - Generated Paradise」の詳細を公開

“AI竜宮城”にサンリオキャラクターが迷い込む!?新作バーチャルパレード「RYUGU - Generated Paradise」の詳細を公開。

ロボットの亀に導かれ「ハローキティ」と「シナモロール」「クロミ」がやって来たのは、なんと、AI竜宮城でした。

そこは、AI乙姫が住む、なんでも思い通りになる不思議な世界…。

「ハローキティ」たちと一緒に、幻想的な音楽と演出に彩られたAI竜宮城でのパーティを見て、聞いて、体験できます。

また、「VRChat」では、自身のアクションがショーの演出の一部となるなど、インタラクティブな体験を楽めます。

「RYUGU - Generated Paradise」クリエイター 内藤 薫氏 プロフィール

独立以前より文化財のデジタルアーカイブVR事業に携わる、クリエイターの内藤薫氏。

独立後はXRコンテンツの企画制作やIP販売を行い、レインダンス映画祭、釜山国際映画祭など海外映画祭への出展・賞受賞のほか、中国上海にてXRアミューズメント施設のオープンにも貢献されています。

現在は株式会社CHAOSRUの代表として、デザイン・クリエイティブの視点でXRやAIなど先端技術のコンテンツ制作開発や企業支援を継続的に行っています。

内藤薫氏 コメント

今回の制作を通して、サンリオキャラクターの持つ魅力や世界に通用するコンテンツ力、そして更なる広がりを持ち得る大きな可能性を改めて感じました。

日本に留まらない新しい世界観を作れるよう、精一杯がんばります。

HELLO KITTY SMILE「RYUGU - Generated Paradise」上映決定

上映期間:2025年2月9日(日)〜 4月9日(水)

上映場所:HELLO KITTY SMILE(兵庫県淡路市野島蟇浦985-1)

※入場料・営業時間は「HELLO KITTY SMILE」の公式サイトにて確認ください

また、乙姫の衣装を着た「ハローキティ」に会える、淡路島の全天候型の屋内複合施設「HELLO KITTY SMILE」

HELLO KITTY SMILEでも「RYUGU - Generated Paradise」の上映が決定しました。

バーチャルパレードの特別上映が決定!HELLO KITTY SMILE『RYUGU - Generated Paradise』 バーチャルパレードの特別上映が決定!HELLO KITTY SMILE『RYUGU - Generated Paradise』 続きを見る

バーチャルパレードを盛り上げる特別ミニショーの上演も

『ベルクックのはぴだんぶい大作戦 ベルクランドは大騒ぎ』

バーチャルパレードを盛り上げる特別ミニショーの上演も決定。

『ベルクックのはぴだんぶい大作戦 ベルクランドは大騒ぎ』

『シナモロールとはなまるおばけの「挑戦するみんなにエールを!」』

『シナモロールとはなまるおばけの「挑戦するみんなにエールを!」』の2作品が上演されます。

※ショーはそれぞれ、株式会社ベルク、株式会社NTTドコモの提供です

新フロア情報

サンリオピューロランドの大人気アトラクションが、VR上に登場!

バーチャルサンリオピューロランドに新たなフロアがオープンします。

サンリオキャラクターズ バーチャルボートライド

プラットフォーム:VRChat(VRChatに対応しているVRゴーグル単体・Androidスマートフォンからも体験できます。)

サンリオピューロランドで大人気の「サンリオキャラクターボートライド」

「サンリオキャラクターボートライド」が、バーチャルサンリオピューロランドにも登場します!

「ハローキティ」からのパーティの招待状を受け取った「シナモロール」と一緒にスペースボートに乗り込んで、サンリオキャラクターたちに招待状を届けます!

お手伝いしたり、記念写真を撮ったりバーチャルならではのハチャメチャな旅がたのしめるコンテンツです。

※このコンテンツは富国生命保険相互会社の提供です

OMI.Cube

公式(IPホルダー)とファンがつながる創作プラットフォーム「Charaforio(キャラフォリオ)」とコラボレーションしたファンワールド「OMI.Cube」

「OMI.Cube」では、Charaforio上で実施された「SHOW BY ROCK!!」の名場面のファンアートコンテスト企画に寄せられた作品が展示されます。

ステッキで展示作品をタッチすると、VR上ならではのインタラクティブな体験ができる展示です。

PURO FASHION GARDEN

VRChatで人気のアバターがサンリオキャラクターたちとコラボレーションし、ここでしか着用できないコラボアバターを身につけられる「PURO FASHION GARDEN」がパワーアップ!

ぽんでろ氏制作の人気アバター「しなの」ちゃんと「マイメロディ」のコラボアバターが登場し、新たにStyMoreカフェも登場します。

さらに、ここでしか見られないライブも上演予定です。

※コンテンツの一部はAndroid対応しています

さまざまなクリエイターとのコラボレーション企画が登場

「Sanrio Virtual Festivel 2025」のテーマは「コラボレーション」

様々なクリエイターとのコラボレーション企画が実施されます。

「XR Festival Asia × Sanrio Virtual Festival Project」

コンペで選ばれた、アジア出身クリエイターとのコラボレーションコンテンツが登場。

アジア圏のXRイベント4団体と提携し、“XRをアジアから世界へ”キーワードに、アジア各国から推薦されたクリエイターたちからコンペを通じてコラボ実施クリエイターを選出。

1年かけて制作したコラボレーションコンテンツが公開されます。

「Beyond the Frame Festival」推薦の「exxp」と、

「Kaohsiung Film Festival」推薦の「TOKYO WAIYOZ」が、アーティストパフォーマンスにて出演・パフォーマンスを披露します。

「次に来る新人VTuber大投票〜国内編〜」最優秀賞受賞「朝陽にいな」がパフォーマンス

参加料:無料

※1インスタンスのみで行うため、参加者に限りがあります

サンリオが運営する、公式(IPホルダー)とファンがつながる創作プラットフォーム「Charaforio(キャラフォリオ)」

キャラフォリオと連動して開催された「次に来る」と思うVTuberを選出する投票イベントにて最優秀賞に選ばれた「朝陽にいな」のパフォーマンスが上演されます。

「マイメロディ&クロミの Precious Harmony♪」

一般公募企画「Sanrio Virtual World Awards」受賞クリエイター「Gulalu」の制作ゲームが登場。

「マイメロディ&クロミの Precious Harmony♪」は、音と光が交差する新感覚タワーディフェンスアトラクションです。

マイメロディチームの一員となり、クロミから「メロディークリスタル」を守るゲームになっています。

0b4k3氏がセレクトしたVRクラブ「D.D.D.」「青色クラブ」がコラボレーション

D.D.D.

人気バーチャルクラブ「GHOSTCLUB」を主催するディレクター0b4k3氏がセレクトした、人気のVRクラブ2団体がコラボレーション。

青色クラブ

それぞれのクラブならではの雰囲気や演出が楽しめます。

※開催日時などの詳細は、公式サイトを確認ください

人気コミュニティコラボを2025年も開催

VRChatで活動する人気コミュニティとのコラボレーション企画に、多数のコミュニティが参加。

今後も参加予定コミュニティが追加で発表される予定です。

VIRTUAL IDOL CONTEST優勝者「夕月ティア」のパフォーマンスを上演

開催日時:2025年2月9日(日)20:00

2024年9月に決定した「VIRTUAL IDOL CONTEST feat. Sanrio Virtual Festival」の優勝者である夕月ティア。

夕月ティアが、満を持してパフォーマンスを披露します。

コラボVRクラブエリアが登場

人気バーチャルクラブ「GHOSTCLUB」を主催する0b4k3氏がセレクトしたVRクラブエリアが登場。

2025年は人気のVRクラブ2つがコラボレーションします。

それぞれのクラブならではの雰囲気や演出が楽しめます。

様々なイベントやパフォーマンスをはじめ、人気パレードやゲームを楽しめる

過去開催の様子(Mashumairesh!!)

様々なイベントや、多種多様な出演者たちによるパフォーマンスを各フロアで楽しめます。

アーティストパフォーマンスでは、多様なバーチャルアーティストが出演。

新たに登場するフロア「NEW WAVE PORT」

新たに登場するフロア「NEW WAVE PORT」で熱いパフォーマンスが上演されます。

パレード

さらに前回人気だった4種のパレードと3種のアトラクションフロアも再オープン。

アトラクション

パレードは期間中毎日上演、アトラクションフロアは24時間いつでも遊ぶことができます。

※各フロアのイメージはVRChat版での見え方になります

※各フロアの画像はイメージです

スマートフォンやPCで手軽に楽しめる「MetaMe」限定イベントも開催

オープン日:2025年2月16日(日)

出演予定アーティスト:DOKONJOFINGER、Mashumairesh!!、因幡はねる、P丸様。、Moona Hoshinova、V4miraiら豪華アーティストが出演

イベント日程:

2025年2月16日(日)、22日(土)、3月1日(土)、2日(日)、8日(土) 20:00-21:00

2025年2月23日(日) 12:00-13:00

2025年3月9日(日) 18:00-21:00

2025年3月15日(土)、16日(日) 19:00-22:00

2025年3月17日(月) 12:00-15:00

※イベント出演者、日程については予告なく変更する可能性があります

配信場所:MetaMe ライブシアター(MetaMe内特設イベント空間)

※イベントチケットの価格などの詳細は、イベント詳細ページ(https://official.metame.ne.jp/event/Sanrio2411/ja)を確認ください

NTTドコモの新規事業創出プログラム「docomo STARTUP」から生まれたメタコミュニケーションサービス「MetaMe」

MetaMeに「Sanrio Virtual Festival 2025」の一部のアーティストパフォーマンスにアレンジを加え、3DコンテンツとしてスマートフォンやPCから手軽に参加可能なイベントがオープンします。

イベントでは、MetaMeならではの多人数同時接続技術を導入し、多人数のユーザーが同時に配信を見ながらチャットやスタンプを使ってパフォーマンスをより盛り上げることが可能です。

さらに、視点切り替えカメラを使って現実世界では味わえないような臨場感ある体験が楽しめます。

MetaMeは、まるでキャラクターが目の前で歌い踊っているような圧倒的な臨場感を味わうことができる「立体的な3Dパフォーマンス」が特徴。

また、中央・左右・俯瞰といった複数のカメラアングルから自由にカスタマイズし、好きな視点を選んでライブを満喫できるマルチビューイング配信になっています。

推しキャラクターにフォーカスしたり、全体の壮大な演出や盛り上がりを眺めたりと、視聴者一人ひとりの楽しみ方を実現。

ほかにも、ハートのメタギフトを贈ると会場にハート型のエフェクトが広がり一体感が高まるといった、応援の気持ちを可視化する観客の熱量をリアルタイムで反映する「メタギフト」機能が搭載されています。

チケット購入者には、MetaMe内で使用できる「DOKONJOFINGER」なりきりセットを提供

チケットを購入された方には、サンリオが運営する公式(IPホルダー)とファンがつながる創作プラットフォーム「Charaforio(キャラフォリオ)」上で開催された企画の衣装をプレゼント。

『MetaMe連動企画!「DOKONJOFINGER(どこゆび)3D衣装は募集です。よろしくお願いしまーーーーす!!!!」』で優勝した作品を3Dモデル化した衣装セットです。

また、MetaMe内で利用できる、サンリオキャラクターコラボグッズも販売中です。

※MetaMe、docomo STARTUP、39worksは、NTTドコモの登録商標です。

※終了しました※「サンリオバーチャルグリーティング!! In PURO MEET & GREET TERRACE」開催決定

開催日:2025年1月18日(土)19日(日)

2月の「Sanrio Virtual Festival 2025」の開催に先駆けて、新たな取り組み「サンリオバーチャルグリーティング!! In PURO MEET & GREET TERRACE」を開催。

本イベントは、バーチャルパフォーマーやサンリオキャラクターとインタラクティブなコミュニケーションが取れるVR上でのグリーティングイベントです。

バーチャルサンリオピューロランドに、「PURO MEET & GREET TERRACE」というワールドが新登場し、同じ空間・同じ次元でVTuberやサンリオキャラクターなどに会える、特別な体験が楽しめます。

初回のグリーティングホストにはVTuberの因幡はねるさん、桃園りえるさんの2名をお迎えし、サンリオキャラクターとコラボグリーティングが実施さえる予定です。

また、VRChat初のパフォーマーへの直接的な応援機能【パフォーマーギフティングシステム】を実装。

まずはデモンストレーションとして、無償でのギフト体験を楽しむことができ、将来的には有償ギフトもプレゼントできるようにアップデート予定です。

「サンリオバーチャルグリーティング!! In PURO MEET & GREET TERRACE」再登場

「サンリオバーチャルグリーティング!! In PURO MEET & GREET TERRACE」が、新たなグリーティングホスト「おめがシスターズ」「にゃんたじあ!」らを迎えて再び登場。

前回は無償でのデモンストレーションとして実装した、VRChat初の直接的な応援機能【パフォーマーギフティングシステム】を、有償ギフトもプレゼントできるようにアップデートし実装予定です。

イベント詳細やパス(チケット)については、今後公式SNSや特設イベントページにて発表されます。

サンリオによる世界最大級メタバースイベントが2025年も開催決定!

「Sanrio Virtual Festival 2025」は、2025年2月9日より開催です☆

50周年と20周年を一緒にお祝い!サンリオピューロランド「マイメロディ & クロミ アニバーサリーパーティ」 50周年と20周年を一緒にお祝い!サンリオピューロランド「マイメロディ & クロミ アニバーサリーパーティ」 続きを見る

カラフルなフォトスポットや限定メニュー・グッズ!サンリオピューロランド「推し活ピューロランド」 カラフルなフォトスポットや限定メニュー・グッズ!サンリオピューロランド「推し活ピューロランド」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post サンリオによる世界最大級メタバースイベント!Sanrio Virtual Festival 2025 appeared first on Dtimes.