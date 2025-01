【スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 罪木蜜柑 バニーVer.】8月 発送予定予約受付開始:1月23日価格:39,600円

フリーイングは、フィギュア「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 罪木蜜柑 バニーVer.」の予約受付を1月23日より開始した。商品の発送は1月23日を予定し、価格は39,600円。

ハイスピード推理アクションゲーム「ダンガンロンパ」シリーズより罪木蜜柑がバニー姿になって登場。左腕と右脚には包帯を巻いた、保健委員らしい真っ白なバニー姿で立体化されている。

怪しげな色の注射器もポイント。抜群のプロポーションと困ったような笑顔など、彼女らしい魅力を1/4スケールの迫力ボリュームで楽しめる。

「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 罪木蜜柑 バニーVer.」商品詳細

8月 発送予定

予約受付開始:1月23日

価格:39,600円

仕様:プラスチック製 塗装済み完成品・1/4スケール

サイズ:全高約280mm

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.