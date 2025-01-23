»³ºêÎçÆà¡Ø¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ù¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¥é¥¸¥ªÃÌµÁ
¡¡TOKYO FM¡Ø»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢27Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢Æü¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡Û»³ºêÎçÆà¡Ø¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ù²Æº×¤ê¡¡¥¢¥ó¥¸¡¼¤È¤Î°ø±ï¤â·èÃå¡©
¡¡¡Ö¥é¥¸¥ª¥Õ¥ì¥ó¥ºWEEK¢ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤Î¥é¥¸¥ª¹¥¤¤Î»³ºêÎçÆà¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¾·¤¡¢¥é¥¸¥ªÃÌµÁ¤òÅ¸³«¡£27Æü¤Ï¡¢1·î¤«¤é¤Î¿·¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈTOKYO FM¡ØÃý¤ë¥º¡Ù·îÍË¡Ö¥¨¥Õ¥¨¥à¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤«¤é¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡28Æü¤Ï¡ØÃý¤ë¥º¡Ù²ÐÍË¡Ö¶ä¶ä³Ø³Ø¡×¤«¤é¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯±üÅÄ¡¢29Æü¤Ï¡ØÃý¤ë¥º¡Ù¿åÍË¡Ö¥ê¥ê¡¼¡¦Åèº´¤Î¥½¥×¥é¥ÎC¡×¤«¤é¸«¼è¤ê¿Þ¥ê¥ê¡¼¡õ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Åèº´¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÃý¤ë¥º¡ÙÌÚÍË¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¥¨¥Õ¥¨¥à¥í¥Ò¡¼¡×¤«¤é¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£30Æü¤Ï¡¢¡ÖÀîÃ«³¨²»¤ÎÌó30Ê¬²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤«¤éÀîÃ«³¨²»¤¬½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡Û»³ºêÎçÆà¡Ø¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ù²Æº×¤ê¡¡¥¢¥ó¥¸¡¼¤È¤Î°ø±ï¤â·èÃå¡©
¡¡¡Ö¥é¥¸¥ª¥Õ¥ì¥ó¥ºWEEK¢ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤Î¥é¥¸¥ª¹¥¤¤Î»³ºêÎçÆà¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¾·¤¡¢¥é¥¸¥ªÃÌµÁ¤òÅ¸³«¡£27Æü¤Ï¡¢1·î¤«¤é¤Î¿·¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈTOKYO FM¡ØÃý¤ë¥º¡Ù·îÍË¡Ö¥¨¥Õ¥¨¥à¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤«¤é¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡28Æü¤Ï¡ØÃý¤ë¥º¡Ù²ÐÍË¡Ö¶ä¶ä³Ø³Ø¡×¤«¤é¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯±üÅÄ¡¢29Æü¤Ï¡ØÃý¤ë¥º¡Ù¿åÍË¡Ö¥ê¥ê¡¼¡¦Åèº´¤Î¥½¥×¥é¥ÎC¡×¤«¤é¸«¼è¤ê¿Þ¥ê¥ê¡¼¡õ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Åèº´¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÃý¤ë¥º¡ÙÌÚÍË¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¥¨¥Õ¥¨¥à¥í¥Ò¡¼¡×¤«¤é¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£30Æü¤Ï¡¢¡ÖÀîÃ«³¨²»¤ÎÌó30Ê¬²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤«¤éÀîÃ«³¨²»¤¬½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£