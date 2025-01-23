19:30　エスクリバ・スペイン中銀総裁、ダボス会議「金融市場：ダイバージェンスへの対処法」講演
21:00　シュレーゲル・スイス中銀総裁、ダボス会議「インフレ：過去、現在、そして未来」講演

24日
1:00　トランプ米大統領、ダボス会議で演説（オンライン形式で出席）
2:00　米週間石油在庫統計
3:00　米10年インフレ連動債（TIPS）入札（200億ドル）

月例経済報告（1月）
日銀金融政策決定会合（1日目、24日まで）
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、～24日）

米主要企業決算
テキサスインスツルメンツ、フリーポート、GE

※予定は変更されることがあります。