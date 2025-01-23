これからの予定【発言・イベント】
19:30 エスクリバ・スペイン中銀総裁、ダボス会議「金融市場：ダイバージェンスへの対処法」講演
21:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、ダボス会議「インフレ：過去、現在、そして未来」講演
24日
1:00 トランプ米大統領、ダボス会議で演説（オンライン形式で出席）
2:00 米週間石油在庫統計
3:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（200億ドル）
月例経済報告（1月）
日銀金融政策決定会合（1日目、24日まで）
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、～24日）
米主要企業決算
テキサスインスツルメンツ、フリーポート、GE
※予定は変更されることがあります。
21:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、ダボス会議「インフレ：過去、現在、そして未来」講演
24日
1:00 トランプ米大統領、ダボス会議で演説（オンライン形式で出席）
2:00 米週間石油在庫統計
3:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（200億ドル）
月例経済報告（1月）
日銀金融政策決定会合（1日目、24日まで）
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称：ダボス会議、～24日）
米主要企業決算
テキサスインスツルメンツ、フリーポート、GE
※予定は変更されることがあります。