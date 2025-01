日本テレビ系列「金曜ロードショー」で、3週連続で映画『ハリー・ポッター』シリーズが放映されています。第1週目の1月17日は『ハリー・ポッターと謎のプリンス』が放映され、SNSを中心にファンの反応も上々。いつでも好きなタイミングで作品を観られる配信全盛期だからこそ、同時間に同じ作品で盛り上がる楽しさは格別のよう。スネイプ教授の薬学教室©Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.

「この辺のやつ金ローでやんなかったから嬉しい」「またあのスラグホーン先生とハリーの面白シーンが見れる」「楽しみ! 今夜21時!」など、放映前から期待の声が上がっていた界隈。いざ『謎のプリンス』が始まると、金ローやハリー・ポッターの公式Xも劇中の名シーンや名セリフを投稿し、タイムラインは大盛り上がり。「みんながクチにだして言いたい呪文はなんですか?」という金ローの公式Xの呼びかけに、「ルーモス!」「エクスペクトパトローナム!!」「クルーシオ」と、ファンも次々に反応していました。いよいよ今夜21:00〜🦉日本テレビ系 #金曜ロードショー#3週連続ハリーポッター が放送スタート❣1週目の今夜は/🧙‍♂️#ハリー・ポッター と謎のプリンス\放送中はハリポタ公式でも実況投稿を実施!みなさんも放送中に「#みんなでハリポタ」で感想を投稿して盛り上げよう⚡️#ハリポタ #金ロー… pic.twitter.com/vWcwRdqNET- ハリー・ポッター公式 (@HP_jp_official) January 17, 20251月24日には、物語がクライマックスに向けて加速する『ハリー・ポッターと死の秘宝PART1』が登場。本作ではホグワーツを飛び出し、闇の帝王ヴォルデモートとの最終決戦に備えるハリーたちの姿が描かれます。困難な旅の中で友情が試される場面や衝突が描かれるなかで、真の絆を深めていくハリー、ロン、ハーマイオニー。そして1月31日には、シリーズの完結編となる『ハリー・ポッターと死の秘宝PART2』が放映。ついにハリーとヴォルデモートの直接対決が描かれ、長きにわたる物語が感動的なフィナーレを迎えます。ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ©Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.この“金ロー3週連続放映”を受けて、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター」も気合がみなぎっています。ハリポタやファンタビの映画の舞台裏を体感できる体験型施設だけあって、劇中に登場するセットや小道具に関する豆知識や映画制作の裏側を、公式Xで続々投稿。美術デザイナーのスチュアート・クレイグは、校長室の隅々までデザインを施し、カメラにはほとんど映らない「ダンブルドアのラウンジ」にも趣向を凝らしました。ダンブルドアがくつろぐ安らぎの空間が細部まで演出されています✨📚#みんなでハリポタ pic.twitter.com/9uE7ntoz15- ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 (@wbtourtokyo) January 17, 2025ちなみに、シリーズ1作目から登場する「ダンブルドア校長室」。その机上や戸棚には、ダンブルドアが関心を寄せる天文関係の道具の数々がぎっしり並び、ハリーは『謎のプリンス』で、ヴォルデモートと戦うためにある「記憶」を集めます。その記憶を保存・再現する憂いの篩(ふるい)は校長室の戸棚に置かれているのですが、スタジオツアー東京では、戸棚から出現する篩の中を実際に覗くことができるそう。記憶を保存する小瓶が並んだ戸棚の中も見ることができ、映画制作の職人がひとつひとつ手書きしたラベルには、あの魔法使いの名前も見つけられるかも?ダンブルドア校長室©Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.魔法省©Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.また、24日放映の『死の秘宝PART1』にも登場する「魔法省」のセットは、大迫力のフルスケールで展示。劇中、一瞬しか映らない魔法省の「金の扉」も、スタジオツアー東京には映画で使われたそのままのものが展示されているそうで、映画のシーンとセットを見比べるのも楽しそうですね。