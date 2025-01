2025年1月20日、トランプ政権下の国土安全保障省(DHS)はすべての諮問委員会のメンバーを即時解任する決定を下しました。これにはサイバー安全審査委員会(CSRB)も含まれており、中国政府系サイバー攻撃集団である ソルト・タイフーン の調査にも影響が出ると予想されます。DHS Advisory Boards Termination Letter | DocumentCloud(PDFファイル)https://www.documentcloud.org/documents/25500093-dhs-advisory-boards-termination-letter/

DHS guts cyber review board as Trump moves against ‘misuse of resources’ - Defense Onehttps://www.defenseone.com/policy/2025/01/dhs-cyber-review-board-cleaned-out-trump-move-eliminate-misuse-resources/402392/DHS cyber review board cleaned out in Trump move to eliminate ‘misuse of resources’ - Nextgov/FCWhttps://www.nextgov.com/cybersecurity/2025/01/dhs-cyber-review-board-cleaned-out-trump-move-eliminate-misuse-resources/402386/2025年1月20日の発足当日、トランプ政権は政府の効率化とリソースの適切な活用を目的とした複数の大統領令に署名し、その一環として全ての諮問委員会メンバーの即時解任を決定しました。この決定で特に影響を受けているのが、CSRBです。CSRBはバイデン政権下で設立された重要な調査機関で、現在進行中の「ソルト・タイフーン」と呼ばれる中国のハッキング事案の調査を担当していました。ソルト・タイフーンは、アメリカおよび世界の通信事業者のシステムに侵入したとされており、トランプ大統領やバンス副大統領の関係者の通信内容も標的にした深刻な事案を引き起こしています。中国政府系ハッカー「ソルト・タイフーン」が複数のインターネットプロバイダーに侵入していたことが判明 - GIGAZINEまた、解任されたメンバーの一人であるクリス・クレブス氏は、サイバーセキュリティ企業・SentinelOneの最高インテリジェンス・公共政策責任者を務めており、2020年にはサイバーセキュリティ・インフラストラクチャーセキュリティ庁(CISA)の長官として、「大統領選挙で不正があった証拠は一切ない」と論じたことでトランプ大統領により解任されたという過去があります。一方で、共和党のマーク・グリーン下院国土安全保障委員長は、新政権による人事刷新の必要性を認めつつ、CSRBの重要性も強調しています。CSRBは2023年夏に発生した中国ハッキンググループによるMicrosoftのメールシステムへの不正アクセス事件など、重要な調査を担当していたことに触れ、グリーン委員長は「新しいDHS指導部が委員会の将来について、新メンバーの任命、組織構造の見直し、さらには調査手法の再検討を含めた幅広い検討を行うべき」と提言しています。この一連の変更について、第1期トランプ政権のDHSサイバーセキュリティ担当官だったブライアン・ハレル氏は、「これはどの新政権でも一般的なことです。過去にも起きましたし、将来も起きるでしょう」とコメントし、「トランプ政権は国を守り、リスクを素早く軽減することを目指しており、そのためにはイデオロギー的な一体性が必要です」と説明しています。しかし、現在進行中の重要な調査への影響や、国家のサイバーセキュリティ体制の変更を伴うことから、その影響を懸念する声も上がっているとのこと。新トランプ政権は「イデオロギー的な一体性」を重視する方針を示しており、今後の人事選考にもその方針が反映されることが予想されます。