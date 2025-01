ATEEZ、「アイハートラジオ・ミュージック・アワード」2年連続ノミネート！アメリカで大人気

ボーイズグループATEEZが「アイハートラジオ・ミュージック・アワード」に2年連続でノミネートされた。

【写真】ATEEZ・ソンファ、“妖艶”SHOT

1月22日(以下、現地時間)、アメリカ最大のラジオネットワークであるアイハートラジオの発表によると、ATEEZは「2025アイハートラジオ・ミュージック・アワード」2部門の受賞候補に挙がり、“トップ級のグローバルグループ”としての威厳を証明した。

「アイハートラジオ・ミュージック・アワード」はアイハートラジオが去る2014年から主催している音楽授賞式で、1年間同局とアプリで最も多く再生されたアーティストと楽曲などに対して授賞している。

ATEEZは「今年のK-POPアーティスト」部門に名を連ね、唯一無二の存在感を改めて見せた。さらに、2024年5月にリリースした10thミニアルバム『GOLDEN HOUR:Part.1』のタイトル曲『WORK』は今年新設された「お気に入りのK-POPダンスチャレンジ」部門にノミネートされ、その人気を実感させた。

(写真=KQエンターテインメント)ATEEZ

過去にATEEZは「2024アイハートラジオ・ミュージック・アワード」でも9thミニアルバム『THE WORLD EP.2:OUTLAW』のタイトル曲『BOUNCY(K-HOT CHILLI PEPPERS)』で「今年のK-POPソング」部門の受賞候補に挙がった。

同年ATINY(ATEEZのファンネーム)も「ベスト・ファン・アーミー」部門にノミネートされ、話題になった。

ATEEZは、ポップミュージックの本場であるアメリカで人気を博している。音楽およびエンターテインメント産業分析会社ルミネイトが公開した「2024年年末音楽報告書」によると、『GOLDEN HOUR:Part.1』は2024年のアメリカにおけるCDセールス4位(25万枚)を記録した。

なお、ATEEZはヨーロッパツアー「2025 ATEEZ WORLD TOUR ’TOWARDS THE LIGHT:WILL TO POWER’ IN EUROPE」を開催中だ。

◇ATEEZとは?

2018年10月に韓国で、翌2019年12月に日本でデビューした8人組K-POPボーイズグループ。メンバー個々のスタイルを強調したダンスパフォーマンスの実力や、他と一線を画すコンセプト、楽曲でグローバルな人気を誇る。2023年6月に韓国でリリースされたミニアルバム『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』は、米ビルボード「ビルボード200」で初登場2位にランクインし、ビルボード・ジャパンの総合アルバムチャート「Hot Albums」では総合首位を獲得。同年12月1日にリリースされたフルアルバム『THE WORLD EP.FIN : WILL』は初動約170万枚を達成し、米ビルボード「ビルボード200」で1位を記録した。