2025年4月13日(日)より開催される大阪・関西万博。開催まで3カ月を切り、パビリオン・イベント予約の抽選申し込みもスタートしている。来場日ごとに3カ月前から始まり、2カ月前の前日までが申込期間となっている。■3つのポイントを押さえて申し込みしよう!パビリオン・イベントの事前予約の機会は、「2カ月前抽選」「7日前抽選」「空き枠予約(先着)」の3回。来場日時を予約したあと、それぞれの機会に申し込み、すべて予約することができれば、最大3枠を事前予約したうえで来場が可能。また、当日入場後には、事前予約分に加えて当日登録枠を利用して予約することもできる。

「EXPO2025デジタルチケットサイト」から気になるパビリオンやイベントを予約しよう!

結果発表はメールまたはサイトの「メッセージ」からチェック

現在申し込み受付中の「2カ月前抽選」は、「EXPO2025デジタルチケットサイト」に万博IDを登録し、来場日時予約されたチケットを持っている人が対象。申込方法は、「EXPO2025デジタルチケットサイト」にログインし、「マイチケット」メニューの「まとめて予約・抽選に申し込む」から「2カ月前抽選申込」を選択するだけ。結果発表は来場予約日の2カ月前から順次、当選者のみに行われる。抽選について、知っておきたいポイントは3つ。まず1つ目は、1回の抽選では、気になるパビリオン・イベントを最大第5希望まで選択して申し込めるということ。その中で、抽選により当選するのは1枠のみとなる。2つ目は、事前予約が必要なイベントの中でも有名アーティストのライブなど、多数の申し込みが見込まれるイベントの中には、「2カ月前抽選」でのみ受け付けるものがあるということ。各イベントの受付方法を公式WEBサイトと公式WEBアプリ「Visitors」で確認し、申し込みの機会を逃さないようにしておこう。3つ目は、土曜日、日曜日、祝日のパビリオン・イベントの観覧予約は多数の申し込みが予測され、特に午前から昼過ぎまでの申し込みが多くなると想定されている点。パビリオンやイベントの中には当選枠数が限られているものもあるため、時間帯や複数のパビリオンやイベントを組み合わせて第5希望まで申し込みするのがベター。■予約できるパビリオン・イベントは?2025年1月16日現在、「2カ月前抽選」で予約できるパビリオン・イベントは以下のとおり。また、今後主に海外パビリオンなどが予約対象となる可能性があるので、公式サイトを随時チェックしておこう。【シグネチャーパビリオン】・テーマ「いのちを響き合わせる」 Better Co-Being 宮田裕章・テーマ「いのちを拡げる」 いのちの未来 石黒浩・テーマ「いのちを高める」 いのちの遊び場 クラゲ館 中島さち子・テーマ「いのちを磨く」 null2 落合陽一・テーマ「いのちを知る」 いのち動的平衡館 福岡伸一・テーマ「いのちを育む」 いのちめぐる冒険 河森正治・テーマ「いのちをつむぐ」 EARTH MART 小山薫堂・テーマ「いのちを守る」 Dialogue Theater -いのちのあかし- 河荑直美【国内パビリオン】・日本館・ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier・大阪ヘルスケアパビリオン・未来社会ショーケース事業・フューチャーライフ万博 「未来の都市」パビリオン・関西パビリオン【民間パビリオン】・NTT Pavilion・電力館 可能性のタマゴたち・住友館・パナソニックグループパビリオン「ノモの国」・三菱未来館・PASONA NATUREVERSE・BLUE OCEAN DOME※4月・5月のみ受付・GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION・TECH WORLD・ガスパビリオン おばけワンダーランド・飯田グループ×大阪公立大学共同出展館【海外パビリオン】・アラブ首長国連邦館※4月・5月のみ受付・オーストラリア館・オランダ館・カナダ館・セルビア館・タイ館・ハンガリー館・ブラジル館・ポーランド館・ポルトガル館・国際赤十字・赤新月運動館・国連パビリオン【イベント】現時点での4月・5月の予約対象イベントは以下のラインナップ。6月以降の予約対象イベントは公式サイトで順次公表される。・【会期中全日程】「水」と「空気」のスペクタクルショー「アオと夜の虹のパレード」・【会期中全日程】万博サウナ 太陽のつぼみ・【4月13日(日)〜4月20日(日)】Physical Twin Symphony 調和する人とテクノロジーの未来・【4月13日(日)】Ado OPENING SPECIAL LIVE・【4月26日(土)・27日(日)】煎茶道はここから始まった!− 花月菴流お茶席体験・【4月29日(祝)〜5月1日(木)】未来へのOne Step!〜世界を結ぶ愛の歌声〜・【4月29日(祝)】EXPO2025 LDH DAY SPECIAL “Jr. EXILE LIVE”・【5月14日(水)・15日(木)】DRUM TAO「THE WADAIKO」〜究極のART&BEAT〜・【5月18日(日)】ぽかぽかプレゼンツ!SHOW-WA&MATSURIスペシャルライブ・【5月21日(水)】新居浜太鼓祭り 一般社団法人 新居浜市観光物産協会・【5月24日(土)・25日(日)】NTT Day 超歌舞伎 〈CHO-KABUKI〉Powered by IOWN「今昔饗宴千本桜 Expo2025 ver.」大阪・関西万博には予約せずに観覧できるパビリオン・イベントも数多くあり、また当日の登録枠を用意しているものもあるが、事前予約を活用することで少ない待ち時間で快適に万博を楽しむことができるので、予約がおすすめだ。