PSYCHIC FEVER、JP THE WAVYプロデュースの新曲「What′s Happenin′」配信＋MV公開決定
PSYCHIC FEVERが、新曲「What's Happenin'」を1月30日の14時にリリースすることを発表した。それに併せて、ミュージックビデオも同時公開となる。
今作は「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」を生み出したJP THE WAVYによるプロデュース作品で、「Just Like Dat」同様、マイアミベース / アトランタベースのグルーヴが特徴的なラブソングになっているという。トップラインは、JP THE WAVYらしいフローを基調に、メロディアスなフレージングも駆使した1曲に仕上がっている。リリックには、海外での活動によって会えない日々が続く中で、愛する人への募る想いや、真っ直ぐな恋心が綴られており、メンバーのファンの皆様への感謝と愛も表現されているとのことだ。
▲「What's Happenin'」ジャケット写真
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◾️メンバーコメント
この度、昨年リリースのEP『99.9 Psychic Radio』に次ぐJP THE WAVY さんプロデュース作品、「What's Happenin'」のリリースが決定しました！
真っ直ぐなラブソングの中にも、前回のコラボ作品の歌詞を散りばめた遊び心を感じるフレーズの流れで、最初から最後まで心地よく飽きない内容になっています。
またMVでしか見られない振り付けや構成に、キャッチーで口ずさみながら踊りたくなるサビにも注目して楽曲を楽しんでいただけると嬉しいです。
「What's Happenin'」でどんな化学反応が起きているのか、是非聴いて感じてみてください！
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◾️JP THE WAVY コメント
「Just Like Dat」と世界観・コンセプトはほぼ同じですが、もう少しだけ近い恋愛模様を描きました。
また、「Just Like Dat」同様に日本語だけど英語に聞こえるようなリリックや歌い方を意識してます。
是非たくさん聴いていだけると嬉しいです。
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リリース情報
1月30日（木）日本時間14時 配信開始
ストリーミング&ダウンロード：https://lnk.to/psychicfever-whatshappenin
＜PSYCHIC FEVER FIRST US TOUR 2025＞
開催日：2025年2月2日（日）
会場：ワシントンDC「Howard Theatre」
会場HP：https://www.thehowardtheatre.com
開催日：2025年2月5日（水）
会場：ニューヨーク「Brooklyn Steel」
会場HP：https://www.bowerypresents.com/venues/brooklyn-steel
開催日：2025年2月8日（土）
会場：シカゴ「The Riviera」
会場HP：https://www.jamusa.com/riviera-theatre/
開催日：2025年2月10日（月）
会場：ダラス「Southside Music Hall」
会場HP：https://www.jamusa.com/riviera-theatre/
開催日：2025年2月12日（水）
会場：シアトル「Neptune Theatre 」
会場HP：https://www.neptunetheatre.com
開催日：2025年2月14日（金）
会場：ロサンゼルス「Saban Theatre」
会場HP：https://wheremusicmeetsthesoul.com/saban-beverly-hills/
※各会場の会場/開演は後日発表
※チケットは11月1日（金）発売開始予定
［主催］Konnect’d Entertainment
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