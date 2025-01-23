ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶´ÆÆÄ¡¡¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ·ç¾ì¤Î¥Û¥ó¥À¤òÈãÈ½¡Ö·Ð±Ä¿Ø¤ËÌä¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÌÜÎ©¤ÄÂç²ñ¤Ë¤Ê¤¼½Ð¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡Âè£±£°£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ê£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤ÇÁí¹ç¿·µÏ¿¤Î£±£°»þ´Ö£´£±Ê¬£±£¹ÉÃ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎÀÄ»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤Ï¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤ÈÂç³Ø¤ÎÃË»Ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö£Á£Ã£Î¡¡£Å£Ø£Ð£Ï¡¡£Å£Ë£É£Ä£Å£Î¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¡¢£³·î£±£¶Æü¡¢Âçºå¡¦¿áÅÄ»Ô¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Âçºå»Ô¤ÎÌ´½§¼þÊÕ¥´¡¼¥ë£µ£µ¥¥í£·¶è´Ö¡Ë¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¥Û¥ó¥À¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¤ÏÂç³Ø¤È¼Â¶ÈÃÄ¤Î³Æ£¸¥Á¡¼¥à¤È¡¢¼Â¶ÈÃÄÏ¢¹çÁªÈ´¡¢´ØÀ¾³ØÏ¢ÁªÈ´¤Î·×£±£¸¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£Âç³ØÀª¤Ïº£µ¨³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁÂè£²Àï¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡ÊºòÇ¯£±£±·î¡Ë¤Î¾å°Ì£¸¥Á¡¼¥à¤¬½çÅö¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Î¼Â¶ÈÃÄ¤Ïº£Ç¯£±·î£±Æü¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¡¢£²°Ì¤Î¥Û¥ó¥À¤Ê¤É¤¬·ç¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¤ÏÂç³Ø¤È¼Â¶ÈÃÄ¤¬¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê±ØÅÁ¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤·¡¢Âçºå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Î¸æÆ²¶Ú¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤¼¥Û¥ó¥À¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥Û¥ó¥À¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ËÌä¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÌÜÎ©¤ÄÂç²ñ¤Ë¤Ê¤¼½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤¼¡¢±ØÅÁ¥Á¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¤Ïº£Ç¯¤Î¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅµÇ°¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££±£¹£·£°Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤«¤é£µ£µÇ¯¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÂçºåËüÇî¤Î²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿ËüÇîµÇ°¸ø±à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÌ´½§¼þÊÕ¤ò¥´¡¼¥ë¤È¤¹¤ëÌó£µ£µ¥¥í¤Î£·¶è´Ö¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡££³·îÃæ½Ü¤Ï¡¢¥í¡¼¥É¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤Î°Ü¹Ô½àÈ÷´ü´Ö¡£µ÷Î¥¤ÏºÇÄ¹¤ÇÌó£±£²¥¥í¡Ê£³¶è¡Ë¡¢ºÇÃ»¤ÇÌó£µ¥¥í¡Ê£²¶è¡¢£´¶è¡¢£¶¶è¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æµ÷Î¥¤âÅ¬Àµ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÄ¹µ÷Î¥¤Î¶¯²½¤ÎÃì¤Ï±ØÅÁ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¡ØÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢À¤³¦¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤ÈÌä¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸¶´ÆÆÄ¤ÎÀåË¯¡Ê¤¼¤Ã¤Ý¤¦¡Ë¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²á·ã¤Ê¡Ö¸¶Àá¡×¤Ï¡¢¶µ¤¨»Ò¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£ÂÀÅÄ¤Ï½é¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£³·î£²Æü¡Ë¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¤ÈÆüËÜµÏ¿¡Ê£²»þ´Ö£´Ê¬£µ£¶ÉÃ¡¢ÎëÌÚ·ò¸ã¡Ë¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶µ¤¨»Ò¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸·¤·¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï£´¶è¤ÇÆüËÜ¿ÍÎòÂåºÇ¹â¥¿¥¤¥à¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂÀÅÄ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¡¢Îý½¬¤òÀÑ¤á¤Ð¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢£²»þ´Ö£³Ê¬Âæ¤ò½Ð¤»¤ëÁÇÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ìó£²£°Ê¬¡¢¸¶Àá¤ò¶Á¤«¤»¤¿»Ø´ø´±¤ÏºÇ¸å¤Ë¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÎ¦¾å³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Àï¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤¦¤Þ¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎµÄÏÀ¤¬¤ï¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡þ¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ½Ð¾ì¥Á¡¼¥à
¡¡¢¦¼Â¶ÈÃÄ¡Ê£²£µÇ¯¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁÀ®ÀÓ¡Ë
¡¡°°²½À®¡ÊÍ¥¾¡¡Ë
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ê£³°Ì¡Ë
¡¡£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£´°Ì¡Ë
¡¡½»Í§ÅÅ¹©¡Ê£¶°Ì¡Ë
¡¡ÉÙ»ÎÄÌ¡Ê£¸°Ì¡Ë
¡¡°ÂÀîÅÅµ¡¡Ê£¹°Ì¡Ë
¡¡£Ë£á£ï¡Ê£±£°°Ì¡Ë
¡¡¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ê£±£²°Ì¡Ë
¡¡¼Â¶ÈÃÄÏ¢¹çÁªÈ´
¡¡¢¦Âç³Ø¡Ê£²£´Ç¯Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁÀ®ÀÓ¡Ë
¡¡¹ñ³Ø±¡Âç¡ÊÍ¥¾¡¡Ë
¡¡¶ðÂç¡Ê£²°Ì¡Ë
¡¡ÀÄ³ØÂç¡Ê£³°Ì¡Ë
¡¡ÁÏ²ÁÂç¡Ê£´°Ì¡Ë
¡¡ÁáÂç¡Ê£µ°Ì¡Ë
¡¡¾ëÀ¾Âç¡Ê£¶°Ì¡Ë
¡¡Î©Âç¡Ê£·°Ì¡Ë
¡¡ÄëµþÂç¡Ê£¸°Ì¡Ë
¡¡´ØÀ¾³ØÏ¢ÁªÈ´