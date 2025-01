ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、国産完熟いちごを使用した「いちごデザート」が期間限定で登場!

いちごが旬を迎える季節に合わせ、国産の完熟いちごを贅沢に使用したびっくりドンキーオリジナルのデザート3種がラインナップされます☆

びっくりドンキー「いちごデザートフェア」2025

発売日:2025年1月29日(水)

提供時間:朝10:00〜

テイクアウト・デリバリー:不可

販売店舗:全国のびっくりドンキー店舗

びっくりドンキーの期間限定メニューとして、国産完熟いちごを使用した3種の「いちごデザート」が登場。

国産の完熟いちごを贅沢に使用したびっくりドンキーオリジナルのデザート3種が提供される「いちごデザートフェア」が実施されます。

旬の季節だからこそ味わえる完熟いちごの豊かな香りと深い色合い、口の中に広がるフレッシュな甘さと酸味のハーモニーが堪能できるフェアです。

「いちごデザートフェア」で使用されるいちごは、時期によって最も美味しい品種を選定しており、びっくりドンキーのソフトクリームとの相性の良さも考慮されています。

また、輸送する際にはいちご同士がぶつからないように一粒ずつ窪みを設けた専用のトレーで細心の注意を払って梱包し、各店舗へ配送されているのもポイントです。

ジョッキパフェ(いちご)

価格:1,490円(税込)

完熟いちご、北海道ソフトクリーム、シフォンケーキ、マスカルポーネいちごクリームなどを贅沢に使用した「ジョッキパフェ(いちご)」

一人で食べても家族や友人とシェアしても愉しめる、ボリューム満点なグラスデザートです。

ストロベリーソフトデラックス

価格:750円(税込)

おなじみのデザート「ストロベリーソフト」に旬の国産完熟いちごをトッピングした「ストロベリーソフトデラックス」

フレッシュさを感じる甘酸っぱい味わいに仕上げられています。

いちごのきらきらティアラ

価格:650円(税込)

食後にちょうどいいサイズの「いちごのきらきらティアラ」も期間限定で登場。

さらに、完熟いちごと濃厚な北海道ソフトクリームを一緒に味わうことができます。

いまが旬の新鮮な国産完熟いちごを贅沢に使用した、期間限定のいちごデザート。

びっくりドンキーの「いちごデザートフェア」は、2025年1月29日より開催です☆

※一部店舗では取扱いのないメニューがあります

※予告なく終了する場合があります

※夜10時以降注文の場合、10%の深夜料金が発生します

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器が異なる場合があります

