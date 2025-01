Googleが2025年1月22日、ロンドンで開催されたヨーロッパ最大の教育テクノロジー見本市「Bett 2025」で、顔を動かしてデバイスを操作できるユーザー補助機能である「Face Control」をChromebookに統合することを発表しました。New Google education tools for 2025https://blog.google/outreach-initiatives/education/google-tools-education-2025/

Google will let you control your Chromebook with your face - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/22/24348966/google-chromeos-face-control-chromebooks-classroom-features-laptopsGoogleは2024年12月に、顔の動きや表情によるジェスチャー入力でマウスカーソルを操作する「Face Control」を発表していました。以下のムービーを再生すると、実際に顔でメールを作成している様子を見ることができます。Face control on Chromebooks - YouTube女性が顔を下に傾けると、画面の中央にあったマウスカーソルが下部に移動し、Gmailアプリが開きました。女性が口角を上げるとクリック操作になります。口を開けると音声入力が開始され、メールを送りたい人の名前を言うことで宛先が設定されました。Googleは今回、そのほかの教育用機能とともにこのFace ControlをChromeOSに導入することを明かしました。これにより、Chromebookに搭載されたウェブカメラを通じてさまざまなジェスチャー入力を行い、マウスカーソルを操作することができるようになります。手足を使わない操作を実現するGoogleのプロジェクトはFace Controlだけではありません。Googleは2023年5月に、眉や口の動きでマウスカーソルを動かすWindows向けのオープンソースプロジェクト「Project Gameface」を発表し、2024年5月にはProject GamefaceのAndroid版も公開しています。顔面でマウスカーソルを操作する「Project Gameface」がオープンソース化されAndroidで利用可能に - GIGAZINEProject Gamefaceの登場より前の2021年には、顔でスマートフォンを操作する機能がAndroid 12のベータ版に盛り込まれています。Android 12のベータ版に「顔でスマホを操作する新機能」が登場 - GIGAZINEこのほか、Googleは今回のイベントで教師が生徒の画面にコンテンツを直接共有したり、リモートで生徒の画面を表示して学習の進み具合を確認したり、生徒の優れた作品をクラス全体で共有したりできる教育機能の「Google Classroom」などを発表しました。