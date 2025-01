Googleが2025年1月22日、Samsung製スマートウォッチのGalaxy Watchを保護者が管理するための新機能「Galaxy Watch for Kids」を発表しました。Galaxy Watch for Kidsを通じて子どものGalaxy Watchをセットアップすることで、通話やテキストで連絡できる相手を設定したり、インストールするアプリを制限できたりするとのことです。

Googleはこの機能を使うことにより、「スマートウォッチの利点を提供すると同時に、親がガードレールを設定して家族に適した選択をすることを可能にします」と述べています。Galaxy Watch for Kidsは、保護者のスマートフォンを使ってスマートウォッチをペアリングし、「set-up for a child(子ども用セットアップ)」を選択してeSIMを有効化すると使えるとのこと。保護者はGalaxy Watch for Kidsを使い、以下のような設定が可能です。・スマートウォッチから電話をかけたり、テキストメッセージを送信したりできる連絡先を管理できます。・子どもがスマートウォッチにインストールするアプリを承認または拒否できます。また、一度インストールしたアプリを後からブロックすることも可能です。・子どもの位置情報を追跡し、現在地を確認することができます。・学校や塾の授業時間中にスマートウォッチの機能を制限し、授業中にスマートウォッチで遊べないように設定可能です。・スマートフォンをどこかに置き忘れた場合、Google ファミリー リンクを使用することで見つけ出すことができます。また、人気の子ども向けブランドと協力して、Google Playの子ども向けセクションにある20個のアプリやウォッチフェイスに、「Teacher Approved(教師承認済み)」のバッジを導入したことも発表されました。「教師承認済み」のバッジが付けられたアプリには、マーベルキャラクターと遊んだりウォッチフェイスを作ったりできる「Marvel HQ: Kids Super Hero Fun」や、バービーと塗り絵で遊べる「Barbie Color Creations」などが含まれています。これらの教師承認済みアプリは、教育者や子ども向けメディアの専門家によって、年齢にふさわしいかどうかや体験の質、充実感、喜びといった要素で評価されているとのことです。Galaxy Watch for Kidsは今後数週間でGalaxy Watch 7のLTEモデルに展開され、アメリカではAT&T、T-Mobile、Verizonのネットワークで提供される予定です。海外メディアのThe Vergeは、Appleが2020年からApple Watchに子ども向け設定機能を導入し、Googleも2024年に子ども用スマートウォッチの「Fitbit Ace LTE」を発表する中で、Samsungに対してもスマートウォッチのペアレンタルコントロール機能を求める声が高まっていたと指摘。「Samsungはここで車輪を再発明しているのではなく、追いつこうとしているのです」と述べました。