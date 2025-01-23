ロッテは２３日、春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。沖縄・石垣市での１軍キャンプメンバーには新人ではドラフト１位・西川（青学大）、同２位・宮崎（ヤマハ）、同６位・立松（日本生命）の３人が入った。宮崎・都城市での２軍キャンプには、ベテランも参加する。選手の振り分けは次の通り。

【石垣市キャンプ】

◆投手 石川歩、小島、種市、二木、石川柊、菊地、八木、高野脩、田中晴、坂本、小野、サモンズ、鈴木、中村稔、木村、中森、早坂、横山、ゲレーロ、田中楓、秋山、中村亮、永島田、武内

◆捕手 松川、佐藤、寺地

◆内野手 友杉、藤岡、中村奨、上田、石垣、宮崎、立松、小川、茶谷

◆外野手 藤原、西川、高部、愛斗、山口、山本、和田

【都城市キャンプ】

◆投手 沢村、美馬、唐川、東妻、西野、広畑、大谷、西村、一條、岩下、益田、河村、坂井、広池、沢田、国吉、本前、森、吉川、茨木、長島

◆捕手 田村、植田、柿沼、富山

◆内野手 池田、安田、大下、金田、ソト、勝又、谷村、松石

◆外野手 荻野、角中、ポランコ、石川慎、岡、高野光、藤田、マーティン

※ソト、ポランコは途中合流予定。