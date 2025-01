宅配ピザチェーン ドミノ・ピザにて販売されている、濃厚な味が人気のシェイクシリーズ「ドミノシェイク」

ドミノシェイクシリーズから、期間限定フレーバー「GODIVA監修 ドミノシェイクごほうびショコラ」が発売されます☆

ドミノ・ピザ「GODIVA監修 ドミノシェイクごほうびショコラ」

価格:持ち帰り/デリバリー 890円(税込)

販売期間:2025年1月27日(月)〜3月2日(日)

※数量限定のため、なくなり次第販売終了

トッピング・使用食材:アイスクリーム、牛乳、チョコレートソース、ココアビスケット、ココアパウダー、ホイップクリーム

販売店舗:ドミノ・ピザ全店舗

氷を一切使用せず、乳固形分15.0%以上、うち乳脂肪分8%以上の濃厚なオリジナルアイスクリームと北海道産牛乳で作り上げる、ドミノ・ピザの「ドミノシェイク」

時間が経っても変わらない素材本来の濃厚な味わいが楽しめる人気メニューです。

そんな「ドミノシェイク」シリーズに、バレンタインにぴったりな新フレーバー「GODIVA監修 ドミノシェイクごほうびショコラ」が登場!

「ドミノシェイク」のおいしさをそのままに、香り高いココアをふんだんに使用した、濃厚な味が楽しめるチョコレート好きにはたまらない“贅沢濃厚シェイク”です。

濃厚な味わいを実現させるためにココアパウダーの分量や素材選びにこだわっただけでなく、食感でもショコラが楽しめるよう、ストローでも飲みやすいサイズのココアビスケットをふんだんに使用。

さらに見た目でも楽しんでもらえるよう、真っ白なホイップクリームの上に、ココアパウダー、ココアビスケット、チョコレートソースをトッピングした美しいビジュアルもポイントです。

自分のためのごほうびにぴったりな、心を満たすひと時を過ごせる細部までこだわりつくされた贅沢なシェイク。

ドミノ・ピザの「GODIVA監修 ドミノシェイクごほうびショコラ」は、2025年1月27日より販売開始です☆

