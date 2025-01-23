¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡×½Ð±é¤Î23ºÐ½÷Í¥¡¡Ä«¥É¥é¤Ç¥®¥ã¥ë¤«¤é·ãÊÑ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤Î»ûËÜè½½ï¡Ê23¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤¿ÌÀÆü¹á¤µ¤ó¡£¤¦¤Á·ëº§¤¹¤ë¤È¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶âÈ±¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿ÌÀÆü¹á¤¬¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î¥ì¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á·ëº§¤¹¤ë¤È¡×¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤½÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ûËÜ¤Ï¡¢10Âå¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¡¢2022Ç¯¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Öº£Ìë¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¥«¥é¥À¤ÇÎø¤ò¤¹¤ë¡£¡×episode2¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2023Ç¯¤ÎNetflixÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê -À»°è-¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹Ìò¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£