◆京本大我&田中樹「BACKSTAGE PASS」初登場

【モデルプレス=2025/01/23】SixTONESの田中樹と京本大我が、1月27日発売の雑誌「BACKSTAGE PASS」3月号(シンコーミュージック・エンタテイメント)の表紙と巻頭特集に登場。本誌初登場で、新アルバム「GOLD」に込めた想いを語る。今回、京本と田中が本誌に初登場。今号は、1月15日に発売された5thアルバム「GOLD」に込めた想いを語るロングインタビューと、撮り下ろしフォトセッションで届ける。

◆LiSA、バックカバーに登場

バックカバー&巻末特集には、TVアニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2- Arise from the Shadow -」のオープニングテーマ「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」をリリースするLiSAが登場。早くも話題の新曲の制作過程から、2024年12月に終えたばかりのツアーの総括まで、LiSAの最新動向をじっくりと紐解く。また、デビュー20周年を迎えたSUPER EIGHTのドームツアー「SUPER EIGHT 超DOME TOUR 二十祭」から、2024年12月23日の東京ドーム公演の模様をレポート。-真天地開闢集団-ジグザグは、ホールツアー「全国開闢禊 -天ト地-」2024年12月24日の横浜アリーナ公演のレポート、振り返りインタビュー、使用機材紹介の3本立てで特集する。さらに、ミニアルバム「Dimensional Bridge」と初のライブ映像作品をリリースするFANTASTICSを2号連続で特集。後編となる今号では、佐藤大樹、澤本夏輝、木村慧人、中島颯太によるインタビューとQ&Aを届ける。好評連載中のソナーポケット「そんなポケット」に加え、アーティストの愛するペットを紹介する新連載「YOUR PET SHOW」には芳賀柊斗(Lienel)が登場。読者からのおたよりを紹介する「LETTERS」は拡大版で掲載される。そのほか、KID PHENOMENON、GENIC、THE JET BOY BANGERZ、Lienel、moon drop、osage、牧島輝が登場する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】