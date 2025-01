【週刊ヤングジャンプ No.8】1月23日 発売価格:470円

今号では、影山優佳さんが表紙と巻頭グラビアを飾る。またコミックス第5巻発売を記念して「のあ先輩はともだち。」が巻頭カラーで掲載されており、「女優めし」、「相席いいですか?」、「シャドーハウス」がカラー扉となっている。

