½µ´©¥¢¥ó¥±ー¥È¡§¡Ú·ë²ÌÈ¯É½¡Û¼¡¤ËÍß¤·¤¤¹³ÑÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤Ï²¿mm¡©¡¡
½µ´©¥¢¥ó¥±ー¥È¡§¡Ú·ë²ÌÈ¯É½¡Û¼¡¤ËÍß¤·¤¤¹³ÑÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤Ï²¿mm¡©¡¡
¥¤¥é¥¹¥È¡§ÈÓÅÄ¤È¤â¤
1·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é1·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢¡Ö¼¡¤ËÍß¤·¤¤¹³ÑÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤Ï²¿mm¡©¡×¤Î²óÅúÊÔ¤Ç¤¹¡£
ÁªÂò¹àÌÜ ÅêÉ¼¿ô 20mmÌ¤Ëþ 558 20mm 170 24mm 160 28mm 133 35mm 261 40mm 113 ¤½¤ÎÂ¾ 104 ¹ç·× 1499
¡¡¡þ
¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
20mmÌ¤Ëþ °Å¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¡£ÅÆ¤Ë³ÑÄ¶¹³Ñ¤ò¡ª¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤²è³Ñ¤Ï¤ª¸Æ¤Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ç¥¹¡£ 14mm F1.8¡£À±»£¤ê¤ËÍß¤·¤¤¤«¤é¡£¤Û¤·¤À¤±¤Ë¡£ ¥ºー¥à¤Ç¤ÏÏÄ¤àÎÎ°è¤òÃ±¾ÇÅÀ¤Ç»È¤¤¤¿¤¤! RF15-35¤òÇã¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¶¹³Ñ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó¥ì¥ó¥º¤¬¥´¥Ä¤¤¤Î¤ÇÃ±¾ÇÅÀ¤Ç¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤ ÀèÆü14mm¤Ç¥ªー¥í¥é»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«²è³Ñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ ¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄ¶¹³Ñ¡Ê16mm¡Ë¤è¤ê¾ÇÅÀµ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¥ì¥ó¥º¤¬¤Û¤·¤¤ ½ÐÍè¤ì¤Ð10£í£í¡¢¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Ä¶¹³Ñ¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡£ »û¼ÒÊ©³Õ¤ò»£¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤À¤«¤é LAOWA¤Î6mm¤Ë¤¹¤ë¤«¥Ñ¥Ê¤Î9mm¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÇÇº¤ßÃæ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥©ー¥µー¥º¤Ç¤¹ VlogÍÑ¤Ç¤¹¤Í »È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥ì¥ó¥º¤Ï¥í¥Þ¥ó¤À¡ª ¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤Î±éÌÜ¤Î¥¹¥¿ー¥¯¥í¥¹¤ä¥µ¥¯¥é¤ò¿¿²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤Ä¤ÄÁ´Éô¼ý¤á¤ëÍÑ¤Ë ¥Ñー¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ Ã±¾ÇÅÀ¤ÇÅ·¤ÎÀî¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡£¡£¡£ ´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼«»£¤ê¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤¿¤á¡£ À±·Ê¼Ì¿¿¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡£¥Ë¥³¥ó¤Ï¤è½Ð¤·¤Á¤¯¤ê¡£ ³¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò¹³Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤ À¤³¦¤ÎÁ´¤Æ¤ò¼Ì¤·¤¿¤¤¤«¤é
20mm ¹³Ñ¥ì¥ó¥º½¤¹Ô¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤é ¤¤¤Ä¤â24-70¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤è¤ê¹¤¤²è³Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤ ¥Õ¥£¥ë¥à»þÂå¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¸¥«¥áÍÑ¤ÇÍß¤·¤¤¡£ µû´ã¥ì¥ó¥º¤È¥Ýー¥È¥ìー¥ÈÍÑ¤Î28mm¡¢35mm¤Ï´û¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç20mm¤¯¤é¤¤¤Î²è³Ñ¤Ç³¹Êâ¤¥¹¥Ê¥Ã¥×»£¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿ À±¶õ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¤¡ª ¸½ºß¡¢135¡¢85¡¢35¡¢¤ÈÂ·¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï20¤«¤Ê¤È¡£24¤Ï¥ºー¥à»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç 24mm¤À¤È¶¹¤¯¡¢14mm¤À¤È¹¤¹¤®¤ë¡£Ãæ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¡ª À±¶õ¤ò»£¤ë»þ¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤Ã±¾ÇÅÀ¤¬´õË¾¤Ç¡¢24mm¤òÇã¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤¤¤È¶¹¤«¤Ã¤¿°Ù¡£ ºÊ¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é ·úÊª¤ò»£¤ë¤Î¤ËÍß¤·¤¤
24mm ¤³¤ì¤Þ¤Ç21mm¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë²è³Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÐ¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¹¤³¤·¹¤¹¤®¤ë¡Ê¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡Ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÐ¤È¶¦¤Ë¼Ì¿¿´¶À¤âÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ É÷·Ê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²è³Ñ¤¬1ÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡£¡ÊÉáÃÊ¤Ï¥ºー¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë 28mm¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡£20mm¤À¤È¡¢¾¯¤·ÆÃ¼ì¤Ê¥ì¥ó¥º¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë ¤Ö¤é¤Ö¤é¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¥ºー¥à¤ÈÈï¤ë¤¬Ã±¾ÇÅÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ ´ó¤ì¤ë¥ì¥ó¥º¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²è³Ñ¤¬¿Í´Ö¤ÎÌµ°Õ¼±¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤ò´Þ¤á¤¿¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¥Õ¥£¥ë¥à»þÂå²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â»£¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¡£ºÇÄã¤Ç¤âF2.8¤ÏÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£ À±·Ê¼Ì¿¿¤È¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿·óÍÑ ¤³¤ì°Ê¾å¹¤¤¤È»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¸º¤ë¤Î¤Ç¥ºー¥à¤Ç½½Ê¬¡£ ¥Ýー¥È¥ìー¥È»£±Æ¤Ë¤ª¤±¤ë½Ä¹½¿Þ¤Î¥Ñー¥¹¸ú²Ì¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢¹³Ñ¤æ¤¨¤ÎÇØ·Ê½èÍý¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡£ APS-C¥¯¥í¥Ã¥×¤Ç36mmÁêÅö¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç1Î³¤Ç2ÅÙÈþÌ£¤·¤¤
28mm ¥ªー¥ë¥É¥ì¥ó¥º¤Ç28mm¤Î³Ú¤·¤µ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¥ì¥ó¥º¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë 24mm¤À¤È¹¤¹¤®¤ë¤·35mm¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£ ²¿ËÜ¤Ç¤âÍß¤·¤¤28mm¤Ç¤¹¤¬¡¢F2¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤È¤«¸À¤¦¤ÈÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡© FÃÍ¤Ï¤½¤³¤½¤³¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¹³ÑÂ¦¤ÎÇö·¿¥Ñ¥ó¥±ー¥¤ÊÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä 35mmÄøÉ¸½à´¶¤¬Ìµ¤¯¡¢24mmÄø°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì´¶¤¬Ìµ¤¤¤«¤é¡¢28mm¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£ °ú¤¤¤Æ¥è¥·¡¢´ó¤Ã¤Æ¥è¥·¤ÇÀÎ¤«¤é»È¤¤´·¤ì¤¿½ªÅÀµ÷Î¥¤À¤«¤é¡£28mm¤È105mm¤Î2ËÜ¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂçÂÎÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ÇùÁ³¤È¡¢¼þ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢1ÈÖ»È¤¤¤ä¤¹¤¤²è³Ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀÎ¥¢¥µ¥Ò¥«¥á¥é¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÆÉ¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤«¤éÄêÈÖ¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥©ー¥µー¥º¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤14mm¡Ê´¹»»28mm¡Ë¤¬Ìµ¤¤¤ó¤À¡£ SIGMA¤Î28mm¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÇã¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£ Ä¶¹³Ñ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£½à¹³Ñ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ Îò»ËÅª¤Ê·úÂ¤Êª¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¤Þ¤Þ¤ò¼ý¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢35mm¤Ç¤Ï¶¹¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç24mm¤è¤ê¼è¼ÎÁªÂò¤¬¸ú¤¯28mm¤òºÇ¶á¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
35mm ¼«Ê¬¤¬½èÍý¤Ç¤¤ë¾ðÊóÎÌ¡£ ¤Þ¤¢¹³Ñ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤³¤ì¤¬É¸½à¤Êµ¤¤Ï¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ ²¿¤À¤«¤ó¤ÀÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤¯¤»¤ËAF¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£MF¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦»ö¤Ï¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¤¤ä¤Ï¤êAF¤âÍß¤·¤¯¡£MF¤ÏMF¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤È¤Ï28mm¤âÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä·ë¶ÉÁ´ÉôÍß¤·¤¤¤Ê¡¤¤¦¤ó¡£ 35mm¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¡ª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Þ¤À½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£ ¹½¿Þ¤¬Èæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£ Ä®¤«¤éÉ÷·Ê¤Þ¤Ç¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¡¢ËüÇ½¤È»×¤¦¤«¤é 35mm¤À¤È°ú¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¤è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£°·¤¤¤ä¤¹¤¤ 35mm¤¬¹¥¤¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤È¹³Ñ´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡£ ³¹ÊÂ¤ß¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤«¤é ¼ñÌ£¤ÎÅÐ»³Ãæ¡¢¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤Ç1ÈÖ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÇÅÀµ÷Î¥¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£ ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¹³Ñ¡¢APS-C¤ÇÉ¸½à¤È¤·¤Æ³èÍÑ²ÄÇ½¤À¤«¤é¡£ ¼¼Æâ¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ä¿©»ö¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á ¥«¥á¥é¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¹³Ñ¡á35mm¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¾ÇÅÀµ÷Î¥¡£ºÇ¶á¤Ï¥ºー¥à¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢°ì±þÉ¸½àÃ±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼¡¤Ë¹³ÑÃ±¾ÇÅÀ¤òÇã¤¦¤Ê¤é¤ä¤Ï¤ê35mm¤Ç¤¹¤Í¡£ ¿ôÇ¯Á°¤ËÌõ¤¢¤Ã¤Æ¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¥Õ¥©¥¯¥È¥ì¥ó¥Àー¤Î35mm F1.4¤ÎÉÁ¼Ì¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤³¤½¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¡¦É¸½à¥ì¥ó¥º¡£¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐÇã¤¦¡ª 35mm¤Ç¤¹¡ª ²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬¼ç¤«¤Ä»Ò¶¡¤¬¤Á¤¤¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ò·Ò¤°¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯35mm¤è¤ê¶¹¤¤¤È»£¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤«»£¤ì¤Þ¤»¤ó¡£28mm¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¹¤¹¤®¤ë¤Î¤È¡¢ÀÎGR¤ò»È¤¤ÅÝ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤è¤Ã¤ÈË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
40mm ¤½¤í¤½¤í¥Ýー¥È¥ìー¥È¤¬¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ê¤Î¤Ç ¶¹¤¹¤®¤º¹¤¹¤®¤ºÃúÅÙÎÉ¤¤²è³Ñ¤Ê¤Î¤Ç ³¹³ÑÉ÷·Ê¤Ë¤Ï40mm¤°¤é¤¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© 35mm¤Ç¤Ï¹²á¤®¤ë¤¬50mm¤Ç¤Ï¶¹²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤è¤¯Áø¶ø¤¹¤ë¤Î¤Ç40mm¤°¤é¤¤¤ÎÃ±¾ÇÅÀ¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤ê¡Ä ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£ ¥«¥á¥é¤È¤ÎÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëºÇ¸å¤Î¥ì¥ó¥º¤È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¥é¥¤¥«Q3 43¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾ º£¿ô¤¨¤Æ¸«¤¿¤é¼ê¸µ¤Ë¤Ï20mmµÚ¤Ó¤½¤ìÌ¤Ëþ¤¬4ËÜ¡¢24mm/28mm/35mm¤¬3ËÜ¤Å¤Ä¡¢40mm¤¬2ËÜ¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡¢¤³¤ì°Ê¾åÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ ¸½¾õ¡¢Çã¤Ã¤¿¥ì¥ó¥º¤¬»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç»Ã¤¯¼«½Í¤·¤Þ¤¹ 8mmÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹³Ñ¤Ï´°Î»¡£¼¡¤Ï400mm°Ê¾å¤ÎË¾±ó¡£ Ã±¹³Ñ¾ÇÅÀ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥¯¤Î¹¹¿·¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤¢¤È¡¢¼«Âð¤Ë¤âÃÖ¤¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼«Âð¤Ç¤Îµï¾ì½ê¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£ 15/20/26/40mm¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹³Ñ¤Ï¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤à¤·¤íË¾±óÂ¦¤ò¥ê¥×¥ìー¥¹¤·¤¿¤¤¡£ ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É»£±Æ¤¬Ä½¤ë¤Î¤Ç300mm F2.8 ¤¬¤Û¤·¤¤º£Æü¤³¤Î¤´¤í 21mm¡£·úÃÛ»£¤ë¤Î¤Ëµ¤¹çÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£FÃÍ°Å¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯ÏÄ¶ÊÌµ¤·¤Ç¡£ 50mm¤¬1ÈÖ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»£¤ì¤ë ¹³ÑÃ±¾ÇÅÀ¤Ï35mm¤ò3¤Ä¤âÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅöÌÌ¤ªµÙ¤ß¤·¤Þ¤¹¡£ ¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥ó¥º¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï»£¤ëµ¤ÎÏ¤Èµ»½Ñ¤¬Íß¤·¤¤¡£ ³«È¯¼Ô¤ÎÇ®¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤ë43mm¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¥µー¥¯¥ë¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤Ï¡ÖK¥Þ¥¦¥ó¥È»È¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤é43mm¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ 21mm¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£