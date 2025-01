DJやついいちろう(エレキコミック)による<やついフェス2025>が、2025年も開催されることが決定。第一弾出演者発表と先行早割チケットの販売がスタートした。フェスは14年目を迎え、渋谷の9会場を横断しジャンルを超えた都市型サーキット複合フェスとなる。開催は、2025年6月21日(土)・6月22日(日)の2日間。コロナ禍に悩まされた3年間でも一度も歩みを止めなかった<やついフェス>。一度中止を発表したところから一転、無観客で全編無料配信をした<ONLINE YATSUI FESTIVAL! 2020>、キャパ定員30%で全国版のオンラインフェスと融合させた<YATSUI FESTIVAL! 2021>、キャパ定員を60%での<YATSUI FESTIVAL! 2022>、ついに100%動員まで復活した<YATAUI FESTIVAL! 2023>、ソールドアウトして新たな道を築いた<YATSUI FESTIVAL! 2024>、その実績は華々しい。

ライブ・イベント情報

<YATSUI FESTIVAL! 2025>

日程:2025年6月21日(土)、6月22日(日)

開場/開演(両日):11:30

会場 : Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest 5F / Spotify O-nest 6F / Spotify O-Crest / duo MUSIC EXCHANGE / club asia / LOFT9 shibuya / WOMBLIVEWEB

視聴プラットフォーム:後日公開予定

主催 : やついいちろう

制作:シブヤテレビジョン / トゥインクルコーポレーション / SALMONSKY / ディスクガレージ

協力:株式会社イープラス / ビクターエンタテインメント株式会社 / 中京テレビ放送株式会社 / duo MUSIC EXCHANGE / Culture of Asia / LOFT9 Shibuya / (株)フォーム / 株式会社Spincoaster

【チケット情報】

販売プレイガイド : イープラス https://eplus.jp/yatsuifes/ (スマートフォン・PC)

◇早割先着先行チケット ◇ 販売期間 1月23日(木)12:00〜2月12日(水)23:59

◆2日通し 早割チケット \15,000(税込・各日D別) (一般16,000円)

◆6月15日(土) 早割チケット \7,700(税込・D別)(一般 8,800円)

◆6月16日(日) 早割チケット\7,700(税込・D別) (一般 8,800円)

◆6月15日(土) VIPチケット \35,000(税込・D別) ※数量限定販売

◆6月16日(日) VIPチケット \35,000(税込・D別) ※数量限定販売

◆6月15日(土) U-20チケット \5,000(税込・D別) ※数量限定販売

◆6月16日(日) U-20チケット \5,000(税込・D別) ※数量限定販売



※VIPチケット特典は、O-EAST/O-WEST/duo music exchangeの3会場の2階テラス席へのご案内(※最前エリアではありません)、他会場では入場規制時に優先的にお待ちいただけるファストパスが発行されます。やついフェスTシャツ付 (当日会場にてお渡し)

※別途5月頃に2Fテラス席(アーティスト毎入れ替え制)の販売を予定しております。こちらは入場チケットは必須となります。オフィシャルのアナウンスをお待ちください。

※U-20チケットは当日受付にて身分証明書の提示が必須となります。6/15時点での20歳以下の年齢(6/15時点で21歳はNG)が対象となりますのでご注意ください。

オンライン放送も予定されている。ただし、フィジカル会場でしか見られない貴重なライブ・コンテンツが多数あるので、ぜひ会場まで足をお運んでもらいたい。また、やついフェスを当日楽しむ為専用アプリが2025年も準備される。アーティスト紹介やタイムテーブル閲覧などの標準機能に加え、お気に入り登録してのマイタイムテーブル作成や、周辺コラボ飲食店MAPなど、当日に向けてどんどん利便性を上げるべくバージョンアップしていくとのこと。さらにはアプリ内でO-EAST/WEST/duoの2階席がキープできる時間割チケットを追って販売予定。【第一弾出演者発表】20組DJやついいちろう / エレ片 / サニーデイ・サービス / 小山田壮平Band / PEDRO / POLYSICS / ALI / Homecomings / Cody・Lee(李) / GOING UNDER GROUND / 柏木ひなた / ゲッターズ飯田 / 街裏ぴんく / 都市ボーイズ / トップシークレットマン / ハシリコミーズ / the bercedes menz / 171 / 超右腕 / sidenerds●やついいちろう コメント皆さまへお待たせしました!今年も2025年6月21日(土)・22日(日)の2日間、渋谷を舞台に「やついフェス2025」を開催します!このフェスは音楽、お笑い、アイドル、怪談などなどのエンタメ&カルチャーが融合する1年に1度のお祭りです!!今年も、豪華なアーティストや芸人さん、アイドルの皆さんなど様々なジャンルの才能が一堂に会し、渋谷の街全体を巻き込んだ最高のエンターテインメントをお届けします。去年は過去最大動員を達成し2日間とも完売になりました!今年はそこからより進化したカタチでお客さんたちの声を反映させて、やついフェスならではのアットホームな雰囲気を大切にしながら、より多くの方に楽しんでいただける内容を目指します!同時に第一弾アーティスト20組も発表になりました!!もうこの時点で来ない理由がない!!今後も続々アーティストが発表されていきます。今発売中の先行チケットで取るのが1番お得なので是非利用してください!最新情報は公式サイトやSNSをご確認ください。ぜひ、この特別な2日間を一緒に盛り上げましょう!6月21日・22日は渋谷でお会いしましょう!やついいちろう扉絵イラストレーション:我喜屋位瑳務 / トータルアートディレクション:太田雄介