°Å¹õ´ü¤«¤é10Ç¯¡ÄÂåÉ½¶¯²½¡õB¥êー¥°È¯Å¸Æ³¤¤¤¿¡È¹äÏÓ¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡É¡¡³èÆ°½ªÎ»¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë²þ³×¤È¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎÊÑ²½¡ÖÌÜÉ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ£À®¡×
¤â¤Ï¤ä¡¢ÂÎ°é´Û¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥¢¥êー¥Ê¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥êー¥°Àï¤Ë¤·¤Æ¤âÂåÉ½Àï¤Ë¤·¤Æ¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏËä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥êー¥ÊÆâ¤Î²Ú¤ä¤®¤Ï°ìÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤â¤·¡¢¤¢¤Î»þ¡Ö¤¢¤Î¤³¤È¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬º£Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
2014Ç¯¤Î½ªÈ×¤«¤é2015Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ë¤ÏFIBA¡Ê¹ñºÝ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡Ë¤«¤é»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë°Å¹õ¤Î»þ´ü¤ò¡¢ºÇ¤â¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¢£B¥êー¥°ÁÏÀß¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤Ï³èÆ°½ªÎ»
»ñ³ÊÄä»ß¤ÎÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦¹ñÆâ¤ËNBL¡¢bj¥êー¥°¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÃË»Ò¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡ÊFIBA¤Ï1¹ñ¡¢1¥êー¥°¤ò¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡¦JBA¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¡Ê2006Ç¯¤ËÆüËÜ³«ºÅFIBAÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÂç¤¤Ê·ÐºÑÅªÂ»¼º¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¬¶¨²ñ±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¡¦2020Ç¯¤ËÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃË½÷ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¡Ê¥æー¥¹¥«¥Æ¥´¥êー¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¶¯²½¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È
¤³¤ì¤ò¼õ¤±FIBA¤Ï¡¢JBA¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡ÖJAPAN 2024 TASK FORCE¡Ê¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢Æ±¶¨²ñ¤ÎÂÎÀ©¤ÎÈ´ËÜÅª²þ³×¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£ÀîÊ¥»°Ïº¡ÊÅö»þ¡¦ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñºÇ¹â¸ÜÌä¡Ë¤ÈFIBAºâÌ³Ã´ÅöÍý»ö¤Î¥¤¥ó¥´¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹»á¤ò¶¦Æ±¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤Ï¹äÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÂÎÀ©¤Îºþ¿·¤ä2¤Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤ÈÅý¹ç¤·¤ÆB¥êー¥°ÁÏÀß¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤Ï°Ê¹ß¤â¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤êÀßÎ©¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¤Ë¡Ö2024¡×¤È¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½ªÎ»Ç¯¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤³¤È¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ªÎ»¤Ë¤¢¤¿¤ê1·î21Æü¡¢JBA¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤È³«ºÅ¡£ÀîÊ¥»á¡¢¥ô¥¡¥¤¥¹»á¡¢¤½¤·¤Æ¸½JBA²ñÄ¹¤Î»°²°Íµ»Ò»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖB¥êー¥°¤ÎµÞ·ã¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡×
1993Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿J¥êー¥°ÁÏÀß¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¤È¤·¤ÆËÜÍè¡¢Ìç³°´Á¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¥µ»¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¾·æÛ¤µ¤ì¤¿ÀîÊ¥»á¤â¡¢¼«¿È¤¬Âçîí¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Î²þ³×À®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖB¥êー¥°¤ÎµÞ·ã¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥ô¥¡¥¤¥¹»á¤Ï¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤¬¡ÖÃ£À®¤¹¤Ù¤ÌÜÉ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃË½÷¤ÎÂåÉ½¥Áー¥à¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»ñ³ÊÄä»ß¤È¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤ÎÀßÎ©¤Ï¡¢2020Ç¯¡Ê¤Î¤Á¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Ì¢±ä¤Î±Æ¶Á¤ÇÍâÇ¯¤Ø±ä´ü¡Ë¤ËÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£³«ºÅ¹ñ¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢FIBA¤¬¸£À©¤òÆþ¤ì¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2014Ç¯12·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï47°Ì¤Ç¡¢1Ç¯¸å¤Ë¤ÏÆ±48°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¡£ÃË½÷³Æ12¤«¹ñ¤·¤«»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡Ê2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹ÂåÉ½¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍ×µá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÂåÉ½¥Áー¥à¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¬¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¶¨²ñ¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ë¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿¥Õ¥ê¥ª¡¦¥é¥Þ¥¹»á¤ò¾·æÛ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âNBA·Ð¸³¼Ô¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´Ä¶À°È÷¤ËÃå¼ê¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ìー¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿ÈÁª¼ê¤Îµ¢²½Áª¼ê¤òÂåÉ½¥Áー¥à¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤âËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¢£ÇöÉ¹¤òÆ§¤à¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ÂÎÀ©ÊÑ¹¹
¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹È¯ÂÅö»þ¤ÎÀîÊ¥»°Ïº»á¡Ê»£±Æ¡§±ÊÄÍÏÂ»Ö¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿ÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¡¢ÇöÉ¹¤òÆ§¤à¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
2019Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤ÎFIBA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢Í½Áª³«Ëë¤«¤é4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¢¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢B¥êー¥°¤Î½éÂåMVP¤È¤Ê¤êµ¢²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¸ー¥«¥¹»á¡ÊÅö»þ¡¦Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡Ë¤ÈÅö»þ¡¢ÊÆ¥´¥ó¥¶¥¬Âç³Ø¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¿È¬Â¼ÎÝ¡Ê¸½NBA¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶¯¹ë¡¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò·âÇË¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÉé¤±¤Ê¤·¤Î7Ï¢¾¡¡Ê¤³¤Î´Ö¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤ËNBA¤Ç¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¡¦ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÎÅÏî´ÍºÂÀ¤â»²Àï¤·¤¿¡Ë¡£µÕÅ¾¤Ç¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ìÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿¡£
¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë³«ºÅ¹ñ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëºÇÄã¸Â¤Î¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅ¹ñ¤¬¼ÂºÝ¤Ë½Ð¾ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÂ¤Ö¶¦ºÅ¹ñ¤À¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬¡¢¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÍýÍ³¤Ë»²²Ã¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤Ê¤É¤¬°ã¤¦¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÆüËÜ¤¬ÅìµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
²¾Äê¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£2023Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ¤Ï¥È¥à¡¦¥Ûー¥Ð¥¹HC¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç½é¤á¤Æ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Áー¥à¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤òÇË¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î3¾¡¤òµó¤²¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¡£
2019Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2¤Ä¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ê¤·¤Ë2023Ç¯¤ÎÀ®¸ù¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²ø¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Á´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¯¹ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¤¢¤ï¤äÅÝ¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥×¥ìー¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¢£ÀîÊ¥»á¡Ö10Ç¯Á°¤ÏËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¥Ð¥¹¥±³¦¤Ç¤·¤¿¡×
2023Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÄ¾Á°¡£2019Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤«¤é¾ï¤ËÂåÉ½¥Áー¥à¤Ç¼çÍ×Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÉÙ³ßÍ¦¼ù¡ÊÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤äÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡Ö½Ð¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤·¤«¤·¤½¤¦¤·¤¿À¤³¦Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Î·Ð¸³¤¬¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿ÉÙ³ß¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Ãæ¹ñ¡¢Åìµþ¤ÇÆüËÜ¤ÏÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¤½¤ì¤Ï2¤Ä¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö·Ð¸³¡×¤â¡¢JBA¤Î»ñ³ÊÄä»ß¤ò·Ð¤Æ¤ÎÂåÉ½¶¯²½¤Ê¤¯¤·¤ÆÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢B¥êー¥°ÀßÎ©¤Î±Æ¶Á¤âÂ¿Âç¤Ç¤¢¤ë¡£»ñ³ÊÄä»ß¤ÏNBL¤Èbj¥êー¥°¤Î2¥êー¥°ÊÂÎ©¤¬Âç¤¤Ê¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ñ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Î¥×¥í²½¤Ï1993Ç¯¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤·¤«¤·µÄÏÀ¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤º¤Ë»þ´Ö¤À¤±¤¬·Ð²á¤·¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤«¤ÐÉÔÌÓ¤Ê»þ´ü¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬bj¥êー¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
B¥êー¥°¤Ï2016～17Ç¯¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£°ìÊ¸¤Ë¤¹¤ë¤È¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢2¤Ä¤Î¥êー¥°¤ÎÅý°ì¤ÏÆñ»ö¶È¤À¤Ã¤¿¡£ÀîÊ¥»á¤Ï¡¢¥×¥í¥êー¥°¤ÎÊý¸þÀ¤¬·è¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤ËÁø¤¤¡ÖÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¹¥±³¦¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡Ö10Ç¯Á°¤ÏËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¥Ð¥¹¥±³¦¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¤«¤¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿B¥êー¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤Ë¿Íµ¤¤ÈÇ§ÃÎ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î¼Á¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Æ±¥êー¥°¤ÏNBA¤Ë¼¡¤°À¤³¦Âè2°Ì¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ý±×¤Ê¤É¾¦¶ÈÅª¤ÊÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿B¥êー¥°¤ÎÀ®Ä¹¡¦È¯Å¸¤Ï¡¢ÂåÉ½¥Áー¥à¤Î¶¯²½¤Ë¤â³Î¼Â¤Ë»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¤¬²ÏÂ¼Í¦µ±¡ÊNBA¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¡Ë¤Ç¡¢È¬Â¼¤äÅÏî´¤Î¤è¤¦¤Ë³¤³°¤Ø¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¤Ê¤¯B¥êー¥°¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ìー¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂÎÏ¤òËá¤¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¾ì½ê¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢B¥êー¥°¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2¥êー¥°¤ÎÅý°ì¤¬Æñ¹Ò¤·¡¢ÆÜºÃ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Î¶¯²½¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£ºÆ¤ÓÉÙ³ß¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤¬10Âå¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Õ¼±¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÆüËÜ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÉÙ³ß¤Ï¤½¤Î°Õ¼±³°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÅìµþ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥êÂç²ñÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆB¥êー¥°¤â¤Ç¤¤Æ¡¢2²óÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡×¤À¤È¿¼¤¤´¶³´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎÀª¤¤¤ÏÁý¤¹°ìÊý
¡Ê»£±Æ¡§±ÊÄÍÏÂ»Ö¡Ë
B¥êー¥°¤ÎÈ¯Å¸¤äÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÅÀ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÀþ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤À¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢»ñ³ÊÄä»ß¤È¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤ÎÀßÎ©¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦µ¢·ë¤·¤Æ¤¤¤¤¡£
¡ÖÃË½÷¤È¤â¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¡¢¶¯²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÃË½÷ÂåÉ½¤¬2Âç²ñ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ÏË«¤á¾Î¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¶áÇ¯¡¢À¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ëÃË½÷¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ô¥¡¥¤¥¹»á¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
JBA¤Î»ñ³ÊÄä»ß¤ÎÃÊ³¬¤ÇFIBA¤Î»öÌ³ÁíÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤ÏÅö»þ¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ËÍ¿¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢JBA¤ÎÁÈ¿¥¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ¶¥µ»Âç²ñ¤¬FIBAÄê´¾¤Ë´°Á´¤Ë½àµò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÀäÂÐÅª¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¡¢¤³¤¦¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼çÍ×¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÀøºßÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥¦¥Þ¥ó»á¤Î¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤Î¹ñ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢¿ê¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Áý¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¤¢¤ë¡£
±ÊÄÍÏÂ»Ö¡Ê¤Ê¤¬¤Ä¤«¡¦¤«¤º¤·¡Ë
¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥¿ー¡Ã¸µ±Ñ»ú»æ¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¥¹¥Ýー¥Äµ¼Ô¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÏFIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢FIBA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢NFL¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¦¥ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¼èºà¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£