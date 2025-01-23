野外フェス＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.14＞が2025年7月26日および27日の2日間、秋田県男鹿市船川港内特設ステージで開催されることが発表となった。

◆＜男鹿ナマハゲロックフェスティバル＞ 画像

2007年に＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.0＞名義で始動した同フェスは回数を重ね、2010年に＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.1＞を正式スタート。翌2011年より場所を現在の男鹿市船川港内特設ステージに移して毎年開催されてきた。2020年および2021年は新型コロナウィルス感染拡大の影響で中止となったものの、以降も開催を継続し、2025年で通算14回目を迎える。

＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVALvol.14＞の出演者およびチケット発売等の詳細は後日改めて発表される予定だ。

■＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.14＞

▼2025年
7月26日(土)　秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
7月27日(日)　秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
〒010-0511 秋田県男鹿市船川港字外ヶ沢152
open9:00 / start10:00(予定) / 終演21:00(予定)
※雨天決行
主催：OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL 実行委員会



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