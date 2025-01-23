＜男鹿フェス vol.14＞、7月2DAYS開催決定
野外フェス＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.14＞が2025年7月26日および27日の2日間、秋田県男鹿市船川港内特設ステージで開催されることが発表となった。
◆＜男鹿ナマハゲロックフェスティバル＞ 画像
2007年に＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.0＞名義で始動した同フェスは回数を重ね、2010年に＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.1＞を正式スタート。翌2011年より場所を現在の男鹿市船川港内特設ステージに移して毎年開催されてきた。2020年および2021年は新型コロナウィルス感染拡大の影響で中止となったものの、以降も開催を継続し、2025年で通算14回目を迎える。
■＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.14＞
7月26日(土) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
7月27日(日) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
〒010-0511 秋田県男鹿市船川港字外ヶ沢152
open9:00 / start10:00(予定) / 終演21:00(予定)
※雨天決行
主催：OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL 実行委員会
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◆＜男鹿フェス＞ オフィシャルTwitter