株式会社コジマプロダクションは、ゲーム『DEATH STRANDING(デスストランディング)』のソーシャルキャンペーン「DEATH STRANDING 年間フォトモードキャンペーン 2025」を開催。募集が開始となった。本作は、全世界売上500万本以上を達成した大人気アクションゲームだ。本作の舞台は、そう遠くない未来のアメリカ。「デス・ストランディング」と呼ばれる超常現象によって人類は分断され、孤立してしまった。そんな世界を再び“繋げる”ため、主人公のサム・ポーター・ブリッジズは旅立つ。

「DEATH STRANDING 年間フォトモードキャンペーン」では、キャンペーン期間中、コジマプロダクション公式メディアより各月ごとに撮影テーマを発表。ゲーム内フォトモードを用い撮影された応募作品から、各月のベスト作品「Photo of the month」を1名(計12名)決定する。昨年に開催された同キャンペーンは約10000作品以上が寄せられ好評を博し、今年も「DEATH STRANDING 年間フォトモードキャンペーン2025」として開催される。また、新たな賞として「Photo of the month」に選ばれた12作品から、ゲームクリエイター小島秀夫監督が選ぶ年間ベストフォト賞「Photo of the year 2025」が加わった。1月のテーマは「乗り物」で、作品募集期間は2025年1月22日〜2月10日まで。そのほか、参加条件や賞品などのキャンペーン概要は、特設ページにて確認可能だ。自慢の1枚を応募してみよう。