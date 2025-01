福士蒼汰登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン2025」10周年セレモニー

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ユニバーサル・クールジャパン2025』の開催が決定!

10周年を迎える2025年は、1年を通して“あらゆる世界の真っただ中”で“超衝撃・超リアル”を体験!

第一弾は、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズと『名探偵コナン・ワールド』という、日本を代表する二大ミステリーが登場☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン」10周年セレモニー

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、2025年1月24日(金)から1年を通して、『ユニバーサル・クールジャパン 2025』を開催!

2015年の初開催以来、国内だけでなく海外ゲストからも人気を博してきたユニバーサル・クールジャパン。

10周年となる記念すべき2025年は、世界中で絶大な支持を得る“あらゆる作品世界”の真っただ中に体ごと入り込み“超衝撃・超リアル”を体感できる、特別な一年をお届けします。

そんな10周年を迎える「ユニバーサル・クールジャパン」の開幕セレモニーを開催!

スペシャル・ゲストとして福士蒼汰さんが登場。

一足先にユニバーサル・クールジャパンのコンテンツを体験した福士蒼汰さん。

東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ『狙われた仮面舞踏会』は東野圭吾原作の極上ミステリーの世界に本当に入り込み、ゲスト自身が登場人物となって生身で推理できる、究極の参加型リアル・ミステリーショー。

「一流ホテルにいるようなライブ感がそこにあったので没入できましたね。仮面を付けて参加するのが非日常感がありました。

隣の人が容疑者だったり、刑事から質問されたり、目の前で東野圭吾さんの世界に入り込むことができて、ドラマの撮影とはぜんぜん違う体感でした。」

ストーリーはマルチエンディングで、犯人が究明できずに物語が終わることも…。

「何度も何度も挑戦してみるのも楽しめると思いますね」

名探偵コナン・ワールドは、

「建物が丸ごと謎解き会場になっていて没入感がありました。自分の足で体験していくのがテレビや動画とは違った謎解き体験になりました。

映画最新作につながっていくストーリーというのも素敵だなと思いましたね」

と太鼓判!

そして、マスカレードシリーズの原作者東野圭吾先生からお祝いのコメントが到着!

「マスカレードホテルからイメージされたミステリーイベントが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで実施されることに大きな喜びと期待に胸を膨らませています。

1人でも多くの方々がこのショーを楽しみ大切な思い出としてくださることを心より祈念しております。東野圭吾」

続いて、青山剛昌先生からビデオメッセージも!

「ユニバーサル・クールジャパンは何と今年で10周年!

世界をこれだけリアルに再現し、体験できるイベントはなかなかないと思います。そんな10周年を飾る第一弾に名探偵コナンワードがあって、めっちゃ嬉しいです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンコナンが最初に登場したのは2017年。それ以来毎年のように遊びに行ってますが、特にエスケープは謎解きも凝っていて、漫画やアニメから抜けたかのようにエンターテイナーが演じられて、毎回毎回感動します。

漫画やアニメは感じることができない困難の世界を存分に味わって元気をもらっていってくださいね。」

最後は「ユニバーサル・クールジャパン10周年開幕!」と開幕宣言☆

2025年は1年を通して“超衝撃・超リアル”を体験!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン2025」10周年セレモニーの紹介でした。

東野圭吾原作「マスカレード」シリーズと『名探偵コナン・ワールド』!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン2025」 東野圭吾原作「マスカレード」シリーズと『名探偵コナン・ワールド』!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン2025」 続きを見る

隻眼の残像(フラッシュバック)の前日譚!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン・ワールド2025』 隻眼の残像(フラッシュバック)の前日譚!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン・ワールド2025』 続きを見る

書・紫舟

©東野圭吾/集英社

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

© 2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

© SCRAP

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 福士蒼汰登場!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン2025」10周年セレモニー appeared first on Dtimes.