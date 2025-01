『エルデンリング』追憶ボス15体を尻攻撃だけで攻略！ 隙はデカいが火力は高いヒップドロップでひたすらボスを潰してまわる縛りプレイ

「ダークソウル」シリーズをはじめ、やりごたえのあるアクションゲームを数多くリリースし、多くのゲーマーから絶大な人気を誇るフロム・ソフトウェアが手掛けた2022年の『エルデンリング』。

それまでのソウルボーン作品を正統進化させた作品として注目を集めた同作では、広大なフィールドで展開される濃密な探索とアクションで世界中のゲーマーを魅了。

同年のThe Game AwardsではGame of the Yearに選ばれたほか、2024年12月までに全世界出荷本数2,860万本を記録し、2024年6月にリリースされた同作初のDLC『SHADOW OF THE ERDTREE』も発売3日で出荷本数500万本を記録するなど輝かしい話題が続いた。

2025年には同作のスピンオフ作品となる『ELDEN RING NIGHTREIGN』の発売も控えており、フロム・ソフトウェアを代表するビデオゲームのさらなる進化に多くのゲーマーが注目している。

今回紹介するのはそんな世界中で高い人気を誇る『エルデンリング』を尻だけで攻略した縛りプレイ動画。HAMAさんがニコニコ動画に投稿した『エルデンリング 全追憶ボス 尻のみ Part1/2』だ。

この動画はヒップドロップをはじめとする尻を使った攻撃だけで『エルデンリング』のボス攻略を行うというもの。

今回は尻以外のあらゆる攻撃方法はもちろん、防具も捨てひたすらにボスを尻で潰しながら狭間の地を駆け抜けた縛りプレイをご紹介する。

尻を使った攻撃だけが許された全追憶ボス攻略

今回紹介するのは世界的に高い人気を誇るアクションゲーム『エルデンリング』を特定の攻撃だけで攻略する縛りプレイ動画。

『エルデンリング』やソウルボーン作品に代表される、いわゆる死にゲージャンルと言えば実況プレイ動画の定番ジャンル。普通の実況プレイだけでなく、装備やステータスの自由度を活かした縛りプレイなども数多く投稿されてきた。

本動画もまた多彩な装備とステータスにより十人十色のプレイスタイルが許される『エルデンリング』の自由度を活かした縛りプレイに挑戦した動画だ。

今回HAMAさんが挑んだのは攻撃方法を制限し、追憶ボスと呼ばれる15体のボスを全て撃破するというもの。

本作には武器や魔法をはじめとする多彩な攻撃方法が用意されているが、今回使用するのは尻を使った攻撃のみ。

『エルデンリング』をプレイしていないと伝わりづらいかもしれないが、本作にはいわゆるヒップドロップと呼ばれるような尻を使った攻撃が存在しており、その攻撃だけで攻略するというイメージだ。

具体的にはヒップドロップ・黄金の尻撃・黄金樹の尻撃、この3つの戦技だけを使って全ての追憶ボスを踏みつぶしてまわる。

尻での攻撃のみを許可しているため、上記3つの戦技以外の攻撃・戦技・魔術・祈祷・攻撃系アイテムの使用は全面禁止。

ついでに戦技を付けていない装備と防具の装備の着用も禁止、NPC類も使用禁止し、純粋に尻による攻撃だけでゲームを攻略していく。

隙はデカいが火力もデカい尻攻撃で余裕の攻略

尻を使った攻撃だけで『エルデンリング』に登場する追憶ボス15体を全て撃破するという本シリーズ。実況プレイ動画ではあまり見かけないスタイルでの攻略となるが、どのようなプレイが披露されたのか?

3種の尻攻撃でダメージを比較するガチ目の検証も済ませて挑んだHAMAさんは、ゲームが始まるとまず攻略に必要な戦技や装備の類を回収からスタート。

尻による攻撃を回収するために素手でひたすらスカラベを攻撃したり、各地を歩き回って一通りのアイテムを回収したりしながら準備を整えると、動画時間4分ほどで本プレイ初のボス戦に突入。

ヒップドロップの実践デビューとなった「亜人の女王ギリカ」は本プレイの目的となる追憶ボスではないものの、着用が許されているタリスマンが回収できるということでデビュー戦に採用となった。

気になる戦いの様子はというと、準備したかいもあって余裕の勝利。想定外の出来事に危うい場面はあったものの、尻から1000ダメージ近い高火力を繰り出し、僅か4回の攻撃で撃破。

多くの褪せ人たちを葬った序盤の強敵であるマルギット戦でも余裕の攻略を披露しており、こちらも尻攻撃の隙の大きさをケアしつつ、高火力であっという間に撃破してしまった。

その後の攻略ではいくつかのボスで多少の苦戦があったものの、基本的には序盤同様の余裕のプレイを披露。

終盤のボスを相手にする場面では序盤のような火力にものを言わせたプレイではなく、敵の隙をついた的確なプレイを披露し、視聴者を楽しませていた。

隙はデカいが高火力な尻攻撃だけで『エルデンリング』を攻略したHAMAさん。多彩なプレイを許容する本作の自由度を活かした変則プレイをぜひ動画でチェックしてみてほしい。

文/富士脇 水面

エルデンリング 全追憶ボス 尻のみ Part1/2

https://www.nicovideo.jp/watch/sm42077632