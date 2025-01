バーガーキングに、白いチーズに覆われた冬の新作バーガー「ホワイトチーズマウンテンズ」が期間限定で登場!

自慢の直火焼きの100%ビーフを、まろやかな味わいのゴーダチーズ、たっぷりのミルキーなホワイトチーズソースで仕上げた「ホワイトチーズマウンテンズ シングルビーフ」など4種がラインナップされます☆

バーガーキング「ホワイトチーズマウンテンズ」

発売日:2025年1月24日(金)〜

販売店舗:全国のバーガーキング店舗

※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売されません

バーガーキングから、冬の新作メニューとして直火焼きの100%ビーフパティとたっぷりのミルキーなホワイトチーズソースで仕上げた冬の新作バーガー「ホワイトチーズマウンテンズ」が登場。

「ホワイトチーズマウンテンズ シングルビーフ」「ホワイトチーズマウンテンズ ダブルビーフ」「ホワイトチーズマウンテンズ チキン」「ホワイトチーズマウンテンズ キューブ&ダブルビーフ」の4種類が販売されます。

バーガーキングファンもチーズバーガー好きさんも必見の、白いチーズに覆われた冬の新作バーガーです☆

ホワイトチーズマウンテンズ シングルビーフ

価格:単品 740円(税込)/セット 1,040円(税込)

バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティに、フレッシュなオニオンと味のアクセントのピクルス、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを2枚重ねた「ホワイトチーズマウンテンズ シングルビーフ」

マヨソースとたっぷりのミルキーなホワイトチーズソースで仕上げた、冬に食べたくなるチーズバーガーです。

ホワイトチーズマウンテンズ ダブルビーフ

価格:単品 1,240円(税込)/セット 1,540円(税込)

ビーフパティ2枚にオニオン、ピクルス、ゴーダチーズスライスを贅沢に4枚重ねた「ホワイトチーズマウンテンズ ダブルビーフ」

マヨソースとホワイトチーズソースがアクセントになった、ボリューム満点な一品です。

ホワイトチーズマウンテンズ チキン

価格:単品 740円(税込)/セット 1,040円(税込)

約185gの巨大鶏むね一枚肉を使用した「ホワイトチーズマウンテンズ チキン」もラインナップ。

ジューシーでサクサクなチキンパティに、フレッシュなオニオンと味のアクセントのピクルス、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスが2枚重ねてあります。

ホワイトチーズマウンテンズ キューブ&ダブルビーフ

価格:単品 1,590円(税込)/セット 1,890円(税込)

バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティ2枚と赤身と脂身のバランスがとれたジューシーなアメリカ産角切り牛肩ロースを使った「ホワイトチーズマウンテンズ キューブ&ダブルビーフ」

フレッシュなレタスのほかオニオンとピクルス、ゴーダチーズスライスを4枚重ね、マヨソースとホワイトチーズソースで仕上げた、2つのビーフのおいしさを楽しめる食べ応え十分のチーズバーガーです。

自慢の直火焼きの100%ビーフをまろやかな味わいのゴーダチーズ、たっぷりのミルキーなホワイトチーズソースで仕上げた新作バーガー。

バーガーキングの「ホワイトチーズマウンテンズ」4種は、2025年1月24日より販売開始です☆

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)となります

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

