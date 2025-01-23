ÃæµïÀµ¹¡¡·ÝÇ½³¦°úÂà¡¡¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¡ÈÏÂÀ½¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡É
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯12·îËö¤Ë½÷À¤È¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¹â³Û¤Ê¼¨ÃÌ¶â¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£ÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¶É¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î½ªÎ»¤äµÙ»ß¤òÈ¯É½¡£22Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Î½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁûÆ°Á°¤Ë6ËÜ¤¢¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤È¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï23Ç¯6·î¡¢Ãæµï¤È½÷À¤¬2¿Í¤Ç¿©»ö¤·¤¿¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¤½¤³¤Ç¡ÖÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¶ÐÌ³Àè¤ËÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæµï¤ÏÂåÍý¿Í¤òÎ©¤Æ¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ò´Þ¤á¤¿8000Ëü±ß¤Î¼¨ÃÌ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ½÷À¤ÏÃæµï¤Î»Å»öÀè¤Ç¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤Ï9Æü¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¤Æ¼Õºá¡£¡Ö¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SMAP¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ28Ç¯´Ö¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿Ãæµï¡£²Î¤Ë¤Ï¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÀ°Õ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¤Ç¡ÖCan't¡¡Stop!!¡½LOVING¡½¡×¡Ê91Ç¯È¯Çä¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¶ÉÕ»Õ¤Î¥Ü¥Ó¡¼µÈÌî»á¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¹¥¤¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿³Ð¤¨¤ë¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÀä»¿¡£À¤³¦¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»°±ºÂçÃÎ¤«¤é¤â¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¤ò°ìÈÌÅª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÃæµï¤µ¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤òÂº·É¡£¡ÖÏÂÀ½¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SMAP²ò»¶¸å¤Î23Ç¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¡Êº£¤Ï¡Ë¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤âÆ§¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö100°Ê¾å¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È100°Ê¾å¤Î³Ú¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£