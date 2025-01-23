ÌîÂ¼èßºØ¡¢Ä¹ÃË¡¦Íµ´ð¤È¹±ÎãÉñÂæ²ñ¸«¤Ë»²²Ã¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÀ¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¶¸¸À»Õ¤ÎÌîÂ¼èßºØ¡Ê58¡Ë¤ÈÄ¹ÃË¤Î¶¸¸À»Õ¡¦ÌîÂ¼Íµ´ð¡Ê25¡Ë¤¬23Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¸ø±é¡Ö½Ëº×Âç¶¸¸À²ñ2025¡×¡Ê4·î26Æü¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Îµ¼Ôº©ÃÌ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¿Æ»ÒÂ¹3Âå¤Î¸ø±é¤ò¡Ö¹±Îã¤ÎÉñÂæ¡£¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²¤È¤¤¤¨¤ëÂç¤¤Ê¥Û¡¼¥ë¤Ç¶¸¸À¤ò¤ä¤ë¡£Ëè²ó¡¢¹©É×¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï500¿ÍÄøÅÙ¤ÎÇ½³ÚÆ²¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¸ø±é¤¬Â¿¤¤¶¸¸À¡£2700ÀÊ¤ÎÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï13Ç¯°ÊÍè³ÖÇ¯¤Ç7²óÌÜ¡£±ÇÁü¤ò»È¤¤¡¢èßºØ¼«¤é¶¸¸À¤Î²òÀâ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î±éÌÜ¤Ï3Âê¡£èßºØ¤ÎÉã¡¦ÌîÂ¼Ëüºî¡Ê93¡Ë¤¬1¿Í¤Ç¡Ö¸«Êªº¸±ÒÌç¡¦²Ö¸«¡×¤ò±é¤¸¤ë¡£·ÝÎò90Ç¯¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¡£ÄÌ¾ï¤Ï2¡¢3¿Í¤Ç±é¤¸¤ë¶¸¸À¤À¤¬¡ÖÌîÂ¼²È¤Î¤ßÅÁ¤ï¤ë¶¸¸À¡£¤â¤¦¤¹¤°94¤Ë¤â¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦Éã¤¬¡¢1¿Í¶¸¸À¤ò¤¢¤¨¤ÆÂç¤¤Ê¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ä¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢¤¿¤Ö¤ó¥½¥í¤ÇÍØ¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈèßºØ¤¬¾Ð¤ï¤»¡¢¡ÖÉñ¤¤¤äÍØ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿É÷¾ð¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÎò55Ç¯¤ÎèßºØ¤âÉã¡¦Ëüºî¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¡£¡ÖÅ·Á³µÇ°ÊªÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Éã¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÉñÂæ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë¼ïÈ´¤±¤Æ¡¢²òÃ¦¤·¤Æ¤ë¡£°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î´ñÀ×¤È¤ªµÒÍÍ¤Ë±Ç¤ë¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¸µµ¤¤Êº£¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡£¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡×¤ÈÉã¤Î±éÌÜ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡èßºØ¡¦Íµ´ð¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¡ÖË¡Íæ»ø¡×¤ò±é¤¸¤ë¡£¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¥ª¥Ú¥é¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¡¢91Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ±Ñ¹ñ¤Ç½ÐÉÊ¤·¤¿ºîÉÊ¡£Åö»þ¤ÏËüºî¤¬¼çÌò¤ÎÆ¶ÅÄ½õ±¦±ÒÌç¤ò¡¢èßºØ¤¬ÂÀÏº´§¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆ¶ÅÄ¤òèßºØ¤¬¡¢Íµ´ð¤¬ÂÀÏº´§¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¡£èßºØ¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¶¸¸À²½¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Íµ´ð¤Ï¡ÖÉã¤äÁÄÉã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£ºÇ½é¤Ë±é¤¸¤¿¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬Ìò¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¡£Éã¤¬¤É¤¦±é¤¸¤¿¤«¤òÂ¿¾¯¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¤«¤Ä¤ÆÁÄÉã¡¢Éã¤¬±é¤¸¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¹ñÎ©Ç½³ÚÆ²¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡ÖÁÄÉã¤¬¡È¾Ð¤¦¤¬¿ÍÀ¸¡¢¾Ð¤ï¤ë¤ë¤â¿ÍÀ¸¡£¿Í´Ö¡¢½êÁ§¡¢Æ»²½¤Ë²á¤®¤Ì¤ï¤¤¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¶¸¸À¤¸¤ã¡É¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê·ÝÎò¡Ë90¼þÇ¯¤Î¿Í¤¬¸À¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÀâÆÀÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸ÅÅµ¤ÎÎÉ¤µ¡¢¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÎÉ¤µ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢Íµ´ð¤Ï¡ÖÉã¤ÈÀ¼¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢èßºØ¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÀ¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ü¥¯¤Ï¿ÆÉã¤ÈÀ¼¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿¤¬¡¢¥¡¼¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶ìÏ«¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ü¥¯¤ÏÉã¤È¤ÏÀ¼¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¡£Éã¤Ï¹Ã¹â¤¤¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤·¤ã¤¬¤ìÀ¼¡£¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËèßºØ¤¬1¿Í¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡ÖMANSAI¥Ü¥ì¥í¡×¡£¡ÖÅìËÌ¤Î¿ÌºÒ¤ÎÀÞ¤ËÄÃº²¡¢ºÆÀ¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çºî¤Ã¤¿¡£¡Ö½Õ²Æ½©Åß¤Ë1¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Ê¤¾¤ë¤È¤¤¤¦Ê£¹çÅª¤Ê°ÕÌ£¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¡£14Ç¯ÌÜ¤Ç¿·ºî¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£·«¤êÊÖ¤·±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£