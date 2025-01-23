プロ野球・ロッテは23日、2月1日から行う春季キャンプのメンバーを発表しました。

ロッテは2組に分かれて沖縄県石垣市と宮崎県都城市で春季キャンプを実施。宮崎県都城市で春季キャンプを行うのは初めてとなっています。

石垣島組には小島和哉投手、種市篤暉投手を始め、FAで新加入の石川柊太投手や、新人の西川史礁選手・宮崎竜成選手・立松由宇選手など期待の若手も参加予定。

宮崎県都城組には益田直也投手・澤村拓一投手や、荻野貴司選手、角中勝也選手、岡大海選手など主力のベテラン勢が参加します。

■石垣島組【石垣市中央公園野球場】

2月1日（土）〜2月16日（日）（休日 6、12日）

【投手24名】

石川歩、小島和哉、種市篤暉、二木康太、石川柊太、 菊地吏玖、八木彬、高野脩汰、田中晴也、坂本光士郎、小野郁、サモンズ、鈴木昭汰、中村稔弥、木村優人、中森俊介、早坂響、横山陸人、ゲレーロ、田中楓基、秋山正雲、中村亮太、永島田輝斗、武内涼太

【捕手3名】

松川虎生、佐藤都志也、寺地輶成

【内野手9名】

友杉篤輝、藤岡裕大、中村奨吾、上田希由翔、石垣雅海、宮崎竜成、立松由宇、小川龍成、茶谷健太

【外野手7名】

藤原恭大、西川史礁、高部瑛斗、愛斗、山口航輝、山本大斗、和田康士朗

■宮崎県都城組【都城市営野球場】

2月1日（土）〜2月24日（月）（休日 4、8、12、17、21日）

【投手21名】

澤村拓一、美馬学、唐川侑己、東妻勇輔、西野勇士、廣畑敦也、大谷輝龍、西村天裕、一條力真、岩下大輝、益田直也、河村説人、坂井遼、廣池康志郎、澤田圭佑、国吉佑樹、本前郁也、森遼大朗、吉川悠斗、茨木佑太、長島幸佑

【捕手4名】

田村龍弘、植田将太、柿沼友哉、富山紘之進

【内野手8名】

池田来翔、安田尚憲、大下誠一郎、金田優太、ソト、勝又琉偉、谷村剛、松石信八

【外野手8名】

荻野貴司、角中勝也、ポランコ、石川慎吾、岡大海、高野光海、藤田和樹、マーティン

※ソト選手、ポランコ選手は途中合流予定