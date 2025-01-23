´¨¤¤»þ´ü¤Ë¡£¿ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡ØÍµ¡Ç»¸ýÀ¸ÕªÅò¡Ù¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ¸Õª¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ª
¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¤ÇÀ¸Õª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ØÍµ¡Ç»¸ýÀ¸ÕªÅò¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£Íµ¡ºÏÇÝ¤ÎÀ¸Õª¡¢Íµ¡º½Åü¡¢Íµ¡¹õÅü¤À¤±¤ò»È¤Ã¤¿ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¾¦ÉÊ¡£¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ÇÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê´Ëö¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£ËÜÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯¤ª¤¿¤á¤·¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¢£Íµ¡¸¶ÎÁ100¡ó»ÈÍÑ¡ª ¿É¤ß¤¬Ç»¤¤¡ÖÀ¸ÕªÅò¡×
1956Ç¯ÁÏ¶È¤Î½ãÀµ¿©ÉÊ¥Þ¥ë¥·¥Þ¡Ê¹Åç¸©¡Ë¤Ï¡¢¼«Á³¿©ÉÊ¤äÄ´Ì£ÎÁ¤òÃæ¿´¤ËÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡£²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¤äÅº²ÃÊª¤ò»È¤ï¤º¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ØÍµ¡Ç»¸ýÀ¸ÕªÅò¡Ù¡Ê40g¡Ê8g¡ß5ÂÞ¡Ë¡¦ÈÎÇä²Á³ÊÀÇ¹þ470±ß¡¦ÈÎÇäÃæ¡Ë¤Ï¡¢Íµ¡¸¶ÎÁ¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿Ê´Ëö¥¿¥¤¥×¤ÎÀ¸ÕªÅò¡£
Èé¤Ä¤¤ÎÀ¸Õª¤ò´Ý¤´¤È¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÖÄ¾²Ð³ø¡×¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¿æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²Ð¹á¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¡£²Ã¿å¤»¤º¤ËÀ¸Õª¤Î½Á¤Ç¿æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿É¤ß¤ÎÇ»¤¤Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤âÀ¸ÕªÊ´Ëö¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼Èæ¤Ç5.7ÇÜÇÛ¹ç¡ª À¸Õª¤Î¿É¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤À¡£
¸¶ÎÁ¤ÏÍµ¡¤Îº½Åü¡¢À¸Õª¡¢¹õÅü¤Î¤ß¤À¤«¤éÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
1¥Ñ¥Ã¥¯5ÂÞÆþ¤ê¡£¼ê·Ú¤Ë°û¤á¤ë¾®ÂÞ¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢¼«Âð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ñ¼Ò¤Ê¤É³°½ÐÀè¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ãæ¿È¤Ï¡¢À¸Õª¤ò´Ý¤´¤È¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ¿æ¤¾å¤²¤¿Ê´Ëö¡£¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸Õª¤Î¹á¤ê¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¢£¤ªº½Åü¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤ÈÀ¸Õª¤Î¥Ô¥ê¿É¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¢ö
¤µ¤Ã¤½¤¯À¸ÕªÅò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£°û¤ßÊý¤Ï¡¢1ÂÞ¡Ê8g¡Ë¤òÌó100ml¤Î¤ªÅò¤ÇÍÏ¤«¤¹¤À¤±¡ª Èó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï1ÂÞ¤ò¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¤ªÅò100ml¤òÃí¤¤¤À¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº®¤¼¤Æ´°À®¡ª ¥µ¥é¥µ¥é¤ÎÊ´Ëö¤À¤«¤é¤ªÅò¤É¤±¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ëÀ¸Õª¤ÎÇ»¤¤¹á¤ê¤À¤±¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤¬¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£À¸Õª¤Î¥Ô¥ê¥ê¤È¤·¤¿¿É¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤ê¡¢À¸Õª¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤À¡£¸åÌ£¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë°û¤ß¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡É¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¡É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÅò¤ÎÎÌ¤Ç¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥°¥Ã¥É¤À¡£
¿É¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥¹¥×¡½¥ó1ÇÕ¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¤Æ°û¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£À¸ÕªÅò¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç´Å¤¤¹á¤ê¤¬Î©¤Á¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯°ì¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢À¸Õª¤Î¿É¤ß¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¤è¤ê¤ä¤µ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Î°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î´Å¤µ¡ßÀ¸Õª¤Î¥Ô¥ê¿É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤Þ¤µ¤ËÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°û¤ßÊª¤À¡£
¢£Ä´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡ª¡ÖÆÚ¥Ð¥éÆù¤ÈÂçº¬¤ÎÀ¸Õª¼Ñ¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
ËÜÉÊ¤Ï¡¢¹õÅü¡¢À¸Õª¡¢º½Åü¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¡ª º£²ó¤ÏËÜÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÆÚ¥Ð¥éÆù¤ÈÂçº¬¤ÎÀ¸Õª¼Ñ¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ãºàÎÁ¡äÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤ê¡§200gÂçº¬¡§1/2ËÜÍµ¡Ç»¸ýÀ¸ÕªÅò¡§3ÂÞ¿å¡¡400mlðùÎ³ÏÂÉ÷¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸1Ä´Ì£ÎÁ¡§¾ßÌýÂç¤µ¤¸2¡¦¤ª¼òÂç¤µ¤¸£±¡¦º½ÅüÂç¤µ¤¸1¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
¤Þ¤º¤Ï²¼½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª ¿å¤Ë¡¢ðùÎ³ÏÂÉ÷¤À¤·¤È¡ØÍµ¡Ç»¸ýÀ¸ÕªÅò¡Ù¤òº®¤¼Æþ¤ì¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÏ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£Âçº¬¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¡¢1Ñ¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦ÀÚ¤ê¤Ë¡£ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ï4ÑÄøÅÙ¤ÎÉý¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤éOK¤À¡£
Ãæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤¿Æé¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÆÚ¥Ð¥éÆù¤òßÖ¤á¡¢¤ªÆù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÍµ¡Ç»¸ýÀ¸ÕªÅò¡ÙÅù¤òÍÏ¤«¤·¤¿¿å¤ÈÂçº¬¤òÆþ¤ì¤Æ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
Âçº¬¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤¤¤ì¤Æ¹¹¤Ë²ÃÇ®¤·¤è¤¦¡£
½Áµ¤¤¬¸º¤Ã¤ÆÂçº¬¤äÆÚÆù¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼Ñ½Á¤¬Íí¤à¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´°À®¤À¡£
¤·¤ó¤Ê¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçº¬¤Ë¼Ñ½Á¤¬À÷¤ß¤³¤ó¤ÇÈó¾ï¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª
¤µ¤Ã¤½¤¯°ì¸ý¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Âçº¬¤«¤éÀ÷¤ß½Ð¤ë¼Ñ½Á¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»Ý¤¤¡ª ´Å¤á¤Î¼Ñ½Á¤Ï¥Ô¥ê¥ê¤È¤·¤¿¿É¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢À¸Õª¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ú¤¤¤¿»Å¾å¤¬¤ê¡£ËÜÉÊ¤¬¡É¿É¤ß¤ÎÇ»¤¤À¸ÕªÅò¡É¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ëÌ£¤ï¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ìÈÌÅª¤ËÀ¸Õª¤òÎÁÍý¤Ë»È¤¦¾ì¹ç¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¤ê¹ï¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ËÜÉÊ¤ÏÊ´Ëö¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢À¸Õª¤ò¹ï¤ó¤À¤ê¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¼ê´Ö¤¬Ìµ¤¯¡¢Ì£¤âÁ´ÂÎ¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¡ÉÀ¸ÕªÅò¤ÇÎÁÍý¤ÎÌ£ÉÕ¤±¡ª¡ÉË»¤·¤¤»þ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
Ä´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡ØÍµ¡Ç»¸ýÀ¸ÕªÅò¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¤¼¤Ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È