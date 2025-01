Samsungのモバイルエクスペリエンス責任者であるTM Roh氏が海外メディアのBloombergに対し、Googleと共同で拡張現実(AR)グラスの開発に取り組んでいることを明かしました。Samsung Set Enter AR Glasses Market With Google Partnership - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-22/samsung-set-to-enter-ar-glasses-market-in-race-with-meta-apple

Samsung and Google are developing AR glasses together - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/22/24347908/samsung-google-ar-glasses-android-xr-unpacked-january-2025Samsung is officially working on AR glasses with Google - but I wouldn't get too excited yet | ZDNEThttps://www.zdnet.com/article/samsung-is-officially-working-on-ar-glasses-with-google-but-i-wouldnt-get-too-excited-yet/Samsungは2024年12月にGoogleのXRデバイス向けOS「Android XR」を搭載したヘッドセット「Project Moohan」を発表しており、SamsungとGoogleの両社は「1つのチームとして協力関係を築いています」とコメントしていました。GoogleのAndroid XR対応ヘッドセット「Project Moohan」をSamsungが2025年に発売 - GIGAZINEそしてRoh氏は2025年1月23日に開催されたSamsungの新製品発表会「Galaxy Unpacked 2025」に先立ってBloombergに対し、Googleと共同でARグラスの開発に取り組んでいることを明かしています。ただし、Roh氏はこのARグラスについての詳細は明らかにしませんでした。Roh氏は「Android XRを共同開発するSamsungの取り組みの一環として、このARグラスは今後発売予定です。私たちはできるだけ早く十分な品質と準備状態に到達できるよう努めています」と語りました。ARグラスをめぐっては、2024年9月にMetaが多機能ARグラスのプロトタイプである「Orion」を発表しており、その際にMetaは「ARグラスは人間中心のコンピューティングにおける次の大きな飛躍を実現する鍵となる」と主張していました。MetaがARグラスのプロトタイプ「Orion」を公開、視野角70度・アイトラッキング対応のワイヤレス空間コンピューティングデバイス - GIGAZINEまた、BloombergによるとMetaはOrionを一般販売する予定はなく、OrionをアップグレードしたARグラス「Artemis」を2027年頃に販売する可能性があるとのことです。