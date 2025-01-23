irienchy¤¬·ëÀ®5¼þÇ¯¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¼¨¤·¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢4¿Í¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ
4¿ÍÁÈPOP ROCK¥Ð¥ó¥Éirienchy¤¬2025Ç¯1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢·ëÀ®5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¤³¤¿¤Ä¤È¤ß¤«¤ó¤È¥¤¥ê¥¨¥ó¥Á¡¼ ONE MAN LIVE -ÃÛ5Ç¯-¡×¤òÅìµþ²¼ËÌÂô¡¦¶á¾¾¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûirienchy¡¢5¼þÇ¯¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÊÁ´9Ëç¡Ë
1·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¶á¾¾¤Ï¡¢20Âå¤Î¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ìÆâ¤Ï¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬²ó¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÎ®¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡¦¥Ý¥ë¥Ê¥ì¥Õ¤Î¡ÖComputer's Dream¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥í¥¦¤Ê²»³Ú¤òºè¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢irienchy¤¬·ëÀ®£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¿¤Ä¤È¤ß¤«¤ó¤È¥¤¥ê¥¨¥ó¥Á¡¼¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤¬Äß¤ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
18»þ30Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÊÌÒ¡ÊGt¡Ë¡¢°æ¸ýÍµÇÏ¡ÊBa¡Ë¡¢ËÜÂ¿¶ÁÊ¿¡ÊDr¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¶½Ê³¤·¤¿´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢3¿Í¤Ï¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥®¥¿¡¼¤Î²»¤Ï½ù¡¹¤ËÏÄ¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¥É¥é¥à¤Î±éÁÕ¤âÂ®¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥¤¥È¤¬·ã¤·¤¯ÅÀÌÇ¡£¤½¤³¤ËµÜ¸¶ñ¥¡ÊVo&Gt¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Àè¤Û¤É¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤â¡¼¡ª¡¡²¶¤¿¤Á¤¬irienchy¤Ç¤¹¡ª¡¡Á´°÷¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯È¯¤·¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£µÜ¸¶¤Ï¡ã¤ß¤ó¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤µ¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ä¤ÈÆÞ¤ê¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç²Î¤¦¡£¤½¤Î²Î¤ÏÄ°¤¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä¾µå²á¤®¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¥¯¥µ¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢Æ²¡¹¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÈà¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡É¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡É¤È¤¤¤¦¶Á¤¤¬À¶¡¹¤·¤µ¤Èßê¤á¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê4¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤¬»×¤¤¤¤êÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÏµ±ì¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
µÜ¸¶¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÌîÏº¡¢»²¾å¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡ÖÏÎ¿Í·Á¤Î´Û¡×¡Ö¥é¥¤¥é¥¤¥é¥¤¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÅê²¼¡£¡Ö5¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡¢¤ß¤ó¤ÊÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢µÜ¸¶¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤Î¡Ä¡Ä¼Â¤Ï5Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£Æü½é¤á¤Æ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£º£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¶¤¿¤Á¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òË«¤á¤ë1Æü¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ä¡Äµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÎÊÌÒ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥®¥¿¡¼¤¬ÌÄ¤ê¡ÖºÇ¶¯¤ÎÌ·¡×¤«¤é¤Î¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤Ç¶á¾¾¤Ï¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤È²½¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¡¢µÜ¸¶¤Ï²¿¤«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡ÖºÇ¶á4¿Í¤Ç²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤è¤Ã¤¿¤ó¡£ÆâÎØ¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤è¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤ÏYouTube¤ò¤ä¤ê¤è¤Ã¤Æ¤ó¡£¡Ø½µ´©irienchy¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¸ÂÄê¸ø³«¤Ë¤·¤è¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¡¢¡Ê±Ç²è¡Ø¼Ø·ý¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ç¡Ë¡Ø¥È¥¥¥È¥¥¥È¥¥¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Õ¤¶¤±¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Æ¡£¤¢¤Îº¢¤Î±ÇÁü¤ò°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤ä¤Î¤Ë4¿Í¤ÇÇú¾Ð¤·¤è¤Ã¤¿¤È¤è¡£¤½¤³¤Ç¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤È¡£¤³¤ì¤Ï»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤±¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤È¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤ó¤Í¡¢º£Ç¯¤«¤é¡Ø·î´©irienchy¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤ÇËè·î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÈà¤é¤Ï5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÌµÎÁ½ÐÁ°¥é¥¤¥Ö¤òÈ¯É½¡£¡Ö20¿Í¤¯¤é¤¤½¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤ï¤±¤è¡£irienchy¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¼Ò°÷¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤È¤Ã¤Æ¤µ¡£¤Ç¤â²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¿Í¤¬¤Ç¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤è¤Ê¡©¡×¤ÈÌÌÇò¤¯¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡Öjungle¡×¡Ö³¤Äì¡×¤È·ëÀ®½é´ü¤Î¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤êËÜÂ¿¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¼ÁÌä¤òÊç½¸¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¿§¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢º£Ç¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢µÜ¸¶¤ÏÀè¤Û¤É¿¨¤ì¤¿YouTube¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£ËÜÂ¿¤ÏµîÇ¯8·î¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥í¥¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òºÆ¤Ó³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¡¢°æ¸ý¤Ï¸µÃ¶¤«¤é»Ï¤á¤¿¶Ú¥È¥ì¤òÇ¯ÆâÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢ÎÊÌÒ¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤»Ý¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÇÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£
³Ú¤·¤¤¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¼¡¶Ê¤Ø¹Ô¤¯Á°¤ËµÜ¸¶¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¢¹Í¤¨¤¿¤ó¤è¡£irienchy¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°ìÈÖ¸Ø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤ä¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¡£²¶¤Í¡¢¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¡¢°ìÈÖ¸Ø¤ì¤ë¤³¤È¤Ïirienchy¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤è¡£º£»×¤¦¤È5Ç¯Á°¤Î²¶¤Ï¡¢¿Í¤Î´é¿§¤Ð¤«¤ê¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤È¤¦¤³¤È¤òÁ´Á³¸À¤¨¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¤µ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬²¿¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£·ù¤¤¤Ê¤³¤È¤â²¿¤Ç·ù¤¤¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤Î´é¿§¤Ð¤«¤ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¼«Ê¬¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤Í¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ÆÁ´Éô¤¬ÉÝ¤¤¤Ã¤¿¤¤¡×¡£¶ì¤·¤ß¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤ÏÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¥Ú¥ó¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡ÊPhoto by °ËÅì¼Âºé¡Ë
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤¬¡ØMessage¡Ù¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤«¤é¿Í¤ËÄ°¤«¤»¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÉÝ¤¤¤ï¤±¤è¡£¤À¤±¤É¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¤Ãæ¤Ç¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢5Ç¯´Ö¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤È¤«¤¤¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÃæ¡¹¸À¤¨¤ó»þ¤â¤¢¤ë¤ä¤í¡©¡¡¤½¤ê¤ã¤¢¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¤µ¡£¤À¤±¤ó¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ð¤µ¡Ä¡Ä¡×¡£Êñ¤ß±£¤µ¤º¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÇø¤±½Ð¤¹µÜ¸¶¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎËÁÆ¬¤Ç¸«¤»¤¿ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¶¤é¤Î5Ç¯´Ö¤Ï¼ºÇÔ¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Ã¤¿¤¤¡£Á´Á³¥Ó¥Ó¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡£°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âËº¤ì¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²¶¤¿¤Á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¶Ê¡¢¡ØMessage¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë²ñ¾ì¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ì¶Ú¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬µÜ¸¶¤ò¾È¤é¤·¤¿¡£¡ã¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¿µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ï¤â¤¦ÃÙ¤¯¤Æ¡ä¤½¤Î¸ÉÆÈ¤Ê²Î¤ò´ÑµÒ¤Ï¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¡£¡ã¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¿ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡ä¼ä¤·¤µ¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆµÜ¸¶¤Ï´é¤ò¾å¤²¤Æ¡ã»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤¤Ã¤È¡¿º£¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ä¤È²Î¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÏµÜ¸¶¤Î¼þ¤ê¤ò¾È¤é¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÎÊÌÒ¡¢°æ¸ý¡¢ËÜÂ¿¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÎÇØÃæ¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë3¿Í¤Î²»¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£irienchy¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¤º¢¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÜ¸¶¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥À¥µ¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤ì¤è¡×¡£¤½¤ì¤¬Èà¤ò¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÌîÏº¡×¤È¸À¤ï¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£º£¡¢âÁ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ÇÀ²¤ì¤ä¤«¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ãµá¤á¤ë°¦¤Ê¤ó¤ÆÍßÄ¥¤ê¤Ç¤º¤ë¤¤¤ó¤À¤¤Ã¤È¡¿ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ä¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï1²ó¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤ó¤¯¤Æ¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Øirienchy¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡Ø²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¡¢°¦¤µ¤ì¤È¤ë¤ó¤ä¤Ê¤È»×¤¨¤ë¹¬¤»¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¦ÅÙ¤Ë¡¢²¶¤¬¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤è¤ê¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÌîÏº¤Ç¤ª¤é¤Ê¤¤¤«¤ó¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£º£Æü¤³¤Î5¼þÇ¯¤ò¤¢¤Ê¤¿¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢²¶¤é¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç²¶¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¦»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡¢¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä5Ç¯´Ö¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¶¤ÎÇº¤ß¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¡£¡ÖºÇ¶¯¤Î¤Ü¤Ã¤Á¡×¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤ÎÌÄ¤é¤¹¡É¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡É¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÍÛ¥¥ã¤Î¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢°Å°Ç¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÊü¤Æ¤ë¸÷¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¡ÖËèÆüÀº°ìÇÕÀ¸¤¤È¤¦¡©¡¡¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤È¤¦¡©¡¡·ù¤Ê¤³¤È¤Ï»þ¡¹·ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤¤¤«¤ó¤è¡£²¶¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤ó¤è¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ó¤Í¡ª¡¡Á´Éô¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ì¤ë¤Ã¤¿¤¤¡ª¡×¡£ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¥é¡¼¡×¡Ö¥á¥¤¥Ó¡¼¡×¤ÇËÜÊÔ¤ÎËë¤¬ÊÄ¤¸¤¿¡£´À¤À¤¯¤ÇÅ¥½¤¤¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î°¦¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Êµ±¤«¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
irienchy¡ÊPhoto by °ËÅì¼Âºé¡Ë
¡ãÌµÎÁ½ÐÁ°¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
±þÊç¾ò·ï
°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢ÌµÎÁ¡Ê¸òÄÌÈñ¤Î¤ß¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Ç½ÐÁ°¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
1. 20¿Í°Ê¾å¤ÎÃç´Ö¤ò½¸¤á¤ë
¢ª ²¾¤ÎÌ¾Á°¥ê¥¹¥È¤ÇOK¤Ç¤¹¡ª
2. ±éÁÕ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ
¢ª ²ñ¾ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥Ý¥¹¥¿¡¼20Ëç¤Î·Ç¼¨
¢ª ²ñ¾ì¼þÊÕ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4. SNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®
¢ª ³«ºÅÁ°¸å1½µ´Ö¤Ë¼«Í³¤Ê·Á¤ÇÈ¯¿®¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
5. ´ÊÃ±¤Ê°Õµ¤¹þ¤ßÊ¸
¢ª ´´»ö¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ä½¸¤Þ¤ëÃç´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
±þÊç¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó
°Ê²¼¤òµºÜ¤Î¾å¡¢irienchy¸ø¼°HP¤Î¡ÖContact¡×¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï ¡Ö½ÐÁ°¥é¥¤¥Ö¤Î·ï¡× ¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1. ´´»ö¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¡¢½»½ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
2. ´õË¾Æü»þ
3. ²ñ¾ì¤Î¾ðÊó¡ÊÍ½Äê¿Í¿ô20¿Í°Ê¾å¡Ë
4. irienchy¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
5. ¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê1¶Ê¡ÊÇ¤°Õ¡Ë
±þÊçÄùÀÚ
2025Ç¯2·î15Æü
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î¡Á4·î¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£
irienchy¤Î²»³Ú¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
https://www.irienchy.com/contact
¡Ú²èÁü¡Ûirienchy¡¢5¼þÇ¯¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÊÁ´9Ëç¡Ë
1·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¶á¾¾¤Ï¡¢20Âå¤Î¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ìÆâ¤Ï¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬²ó¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÎ®¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡¦¥Ý¥ë¥Ê¥ì¥Õ¤Î¡ÖComputer's Dream¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥í¥¦¤Ê²»³Ú¤òºè¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢irienchy¤¬·ëÀ®£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¿¤Ä¤È¤ß¤«¤ó¤È¥¤¥ê¥¨¥ó¥Á¡¼¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤¬Äß¤ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µÜ¸¶¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÌîÏº¡¢»²¾å¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡ÖÏÎ¿Í·Á¤Î´Û¡×¡Ö¥é¥¤¥é¥¤¥é¥¤¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÅê²¼¡£¡Ö5¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡¢¤ß¤ó¤ÊÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢µÜ¸¶¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤Î¡Ä¡Ä¼Â¤Ï5Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£Æü½é¤á¤Æ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£º£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¶¤¿¤Á¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òË«¤á¤ë1Æü¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ä¡Äµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÎÊÌÒ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥®¥¿¡¼¤¬ÌÄ¤ê¡ÖºÇ¶¯¤ÎÌ·¡×¤«¤é¤Î¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤Ç¶á¾¾¤Ï¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤È²½¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¡¢µÜ¸¶¤Ï²¿¤«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡ÖºÇ¶á4¿Í¤Ç²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤è¤Ã¤¿¤ó¡£ÆâÎØ¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤è¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤ÏYouTube¤ò¤ä¤ê¤è¤Ã¤Æ¤ó¡£¡Ø½µ´©irienchy¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¸ÂÄê¸ø³«¤Ë¤·¤è¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¡¢¡Ê±Ç²è¡Ø¼Ø·ý¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ç¡Ë¡Ø¥È¥¥¥È¥¥¥È¥¥¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Õ¤¶¤±¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Æ¡£¤¢¤Îº¢¤Î±ÇÁü¤ò°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤ä¤Î¤Ë4¿Í¤ÇÇú¾Ð¤·¤è¤Ã¤¿¤È¤è¡£¤½¤³¤Ç¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤È¡£¤³¤ì¤Ï»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤±¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤È¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤ó¤Í¡¢º£Ç¯¤«¤é¡Ø·î´©irienchy¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤ÇËè·î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÈà¤é¤Ï5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÌµÎÁ½ÐÁ°¥é¥¤¥Ö¤òÈ¯É½¡£¡Ö20¿Í¤¯¤é¤¤½¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤ï¤±¤è¡£irienchy¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¼Ò°÷¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤È¤Ã¤Æ¤µ¡£¤Ç¤â²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¿Í¤¬¤Ç¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤è¤Ê¡©¡×¤ÈÌÌÇò¤¯¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡Öjungle¡×¡Ö³¤Äì¡×¤È·ëÀ®½é´ü¤Î¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤êËÜÂ¿¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¼ÁÌä¤òÊç½¸¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¿§¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢º£Ç¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢µÜ¸¶¤ÏÀè¤Û¤É¿¨¤ì¤¿YouTube¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£ËÜÂ¿¤ÏµîÇ¯8·î¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥í¥¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òºÆ¤Ó³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¡¢°æ¸ý¤Ï¸µÃ¶¤«¤é»Ï¤á¤¿¶Ú¥È¥ì¤òÇ¯ÆâÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢ÎÊÌÒ¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤»Ý¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÇÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£
³Ú¤·¤¤¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¼¡¶Ê¤Ø¹Ô¤¯Á°¤ËµÜ¸¶¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¢¹Í¤¨¤¿¤ó¤è¡£irienchy¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°ìÈÖ¸Ø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤ä¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¡£²¶¤Í¡¢¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¡¢°ìÈÖ¸Ø¤ì¤ë¤³¤È¤Ïirienchy¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤è¡£º£»×¤¦¤È5Ç¯Á°¤Î²¶¤Ï¡¢¿Í¤Î´é¿§¤Ð¤«¤ê¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤È¤¦¤³¤È¤òÁ´Á³¸À¤¨¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¤µ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬²¿¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£·ù¤¤¤Ê¤³¤È¤â²¿¤Ç·ù¤¤¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤Î´é¿§¤Ð¤«¤ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¼«Ê¬¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤Í¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ÆÁ´Éô¤¬ÉÝ¤¤¤Ã¤¿¤¤¡×¡£¶ì¤·¤ß¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤ÏÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¥Ú¥ó¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡ÊPhoto by °ËÅì¼Âºé¡Ë
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤¬¡ØMessage¡Ù¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤«¤é¿Í¤ËÄ°¤«¤»¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÉÝ¤¤¤ï¤±¤è¡£¤À¤±¤É¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¤Ãæ¤Ç¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢5Ç¯´Ö¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤È¤«¤¤¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÃæ¡¹¸À¤¨¤ó»þ¤â¤¢¤ë¤ä¤í¡©¡¡¤½¤ê¤ã¤¢¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¤µ¡£¤À¤±¤ó¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ð¤µ¡Ä¡Ä¡×¡£Êñ¤ß±£¤µ¤º¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÇø¤±½Ð¤¹µÜ¸¶¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎËÁÆ¬¤Ç¸«¤»¤¿ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¶¤é¤Î5Ç¯´Ö¤Ï¼ºÇÔ¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Ã¤¿¤¤¡£Á´Á³¥Ó¥Ó¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡£°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âËº¤ì¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²¶¤¿¤Á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¶Ê¡¢¡ØMessage¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë²ñ¾ì¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ì¶Ú¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬µÜ¸¶¤ò¾È¤é¤·¤¿¡£¡ã¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¿µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ï¤â¤¦ÃÙ¤¯¤Æ¡ä¤½¤Î¸ÉÆÈ¤Ê²Î¤ò´ÑµÒ¤Ï¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¡£¡ã¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¿ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡ä¼ä¤·¤µ¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆµÜ¸¶¤Ï´é¤ò¾å¤²¤Æ¡ã»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤¤Ã¤È¡¿º£¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ä¤È²Î¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÏµÜ¸¶¤Î¼þ¤ê¤ò¾È¤é¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÎÊÌÒ¡¢°æ¸ý¡¢ËÜÂ¿¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÎÇØÃæ¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë3¿Í¤Î²»¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£irienchy¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¤º¢¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÜ¸¶¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥À¥µ¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤ì¤è¡×¡£¤½¤ì¤¬Èà¤ò¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÌîÏº¡×¤È¸À¤ï¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£º£¡¢âÁ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ÇÀ²¤ì¤ä¤«¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ãµá¤á¤ë°¦¤Ê¤ó¤ÆÍßÄ¥¤ê¤Ç¤º¤ë¤¤¤ó¤À¤¤Ã¤È¡¿ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ä¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï1²ó¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤ó¤¯¤Æ¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Øirienchy¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡Ø²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¡¢°¦¤µ¤ì¤È¤ë¤ó¤ä¤Ê¤È»×¤¨¤ë¹¬¤»¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¦ÅÙ¤Ë¡¢²¶¤¬¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤è¤ê¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÌîÏº¤Ç¤ª¤é¤Ê¤¤¤«¤ó¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£º£Æü¤³¤Î5¼þÇ¯¤ò¤¢¤Ê¤¿¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢²¶¤é¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç²¶¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¦»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡¢¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä5Ç¯´Ö¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¶¤ÎÇº¤ß¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¡£¡ÖºÇ¶¯¤Î¤Ü¤Ã¤Á¡×¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤ÎÌÄ¤é¤¹¡É¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡É¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÍÛ¥¥ã¤Î¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢°Å°Ç¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÊü¤Æ¤ë¸÷¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¡ÖËèÆüÀº°ìÇÕÀ¸¤¤È¤¦¡©¡¡¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤È¤¦¡©¡¡·ù¤Ê¤³¤È¤Ï»þ¡¹·ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤¤¤«¤ó¤è¡£²¶¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤ó¤è¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ó¤Í¡ª¡¡Á´Éô¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ì¤ë¤Ã¤¿¤¤¡ª¡×¡£ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¥é¡¼¡×¡Ö¥á¥¤¥Ó¡¼¡×¤ÇËÜÊÔ¤ÎËë¤¬ÊÄ¤¸¤¿¡£´À¤À¤¯¤ÇÅ¥½¤¤¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î°¦¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Êµ±¤«¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
irienchy¡ÊPhoto by °ËÅì¼Âºé¡Ë
¡ãÌµÎÁ½ÐÁ°¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
±þÊç¾ò·ï
°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢ÌµÎÁ¡Ê¸òÄÌÈñ¤Î¤ß¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Ç½ÐÁ°¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
1. 20¿Í°Ê¾å¤ÎÃç´Ö¤ò½¸¤á¤ë
¢ª ²¾¤ÎÌ¾Á°¥ê¥¹¥È¤ÇOK¤Ç¤¹¡ª
2. ±éÁÕ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ
¢ª ²ñ¾ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥Ý¥¹¥¿¡¼20Ëç¤Î·Ç¼¨
¢ª ²ñ¾ì¼þÊÕ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4. SNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®
¢ª ³«ºÅÁ°¸å1½µ´Ö¤Ë¼«Í³¤Ê·Á¤ÇÈ¯¿®¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
5. ´ÊÃ±¤Ê°Õµ¤¹þ¤ßÊ¸
¢ª ´´»ö¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ä½¸¤Þ¤ëÃç´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
±þÊç¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó
°Ê²¼¤òµºÜ¤Î¾å¡¢irienchy¸ø¼°HP¤Î¡ÖContact¡×¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï ¡Ö½ÐÁ°¥é¥¤¥Ö¤Î·ï¡× ¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1. ´´»ö¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¡¢½»½ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
2. ´õË¾Æü»þ
3. ²ñ¾ì¤Î¾ðÊó¡ÊÍ½Äê¿Í¿ô20¿Í°Ê¾å¡Ë
4. irienchy¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
5. ¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê1¶Ê¡ÊÇ¤°Õ¡Ë
±þÊçÄùÀÚ
2025Ç¯2·î15Æü
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î¡Á4·î¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£
irienchy¤Î²»³Ú¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
https://www.irienchy.com/contact