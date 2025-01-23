°¦ÃÎ¸©¡¦¥Üー¥È¥ìー¥¹¾ï³ê¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ ¡Ø¥Üー¥È¥ìー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠ¡¡Âè6²ó¡¡ ¥Üー¥È¥ìー¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¼Â¶·Ãæ·Ñ¡Ù 1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ00Ê¬～Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢
º¸¤«¤é¡ËµÈÀî½¨¼ù¡¢»ûÅç·¼ÂÀ
Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ç¤Ï1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ00Ê¬¤«¤é¡¢¡Ø¥Üー¥È¥ìー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠ¡¡Âè6²ó¥Üー¥È¥ìー¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¼Â¶·Ãæ·Ñ¡Ù¤ò¡¢Æ±¶É¤ò¥ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
2019Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Üー¥È¥ìー¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡ÊÄÌ¾Î¡§BBC¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿¥Üー¥È¥ìー¥µー¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¿·½Õ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¡£SG¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠ¤ò¤Ï¤¸¤áÁ°Ç¯¤Î³Æ¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤òÀ©¤·¤¿´é¤Ö¤ì¤ä¡¢1·î¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿6¤Ä¤ÎSG¡¢3¤Ä¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠ¤ÎÁª½Ð¾å°Ì15¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¤â¾¡Î¨¾å°Ì¼Ô¤¬½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖBBC¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢4Æü´Ö¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀ©¤È¤¤¤¦ÄÌ¾ï¤ÎÁíÅö¤¿¤êÀï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ëー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤êÊý¼°¤Ï¡¢³«ºÅ½éÆü¤Î1²óÀï¤«¤é3ÆüÌÜ¤Î½à·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ3Ãå°ÊÆâ¤ËÆþÃå¤·¤¿¥ìー¥µー¤¬Í¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¡£¤¿¤À¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±½à·è¾¡Àï¤Þ¤Ç1Ãå¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤â¡¢·è¾¡Àï¤ÎÏÈÈÖ¤Ï3ÆüÌÜ¤Î½à·è¾¡Àï¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ß¤À¤¯¤¸¡×¤Ç·èÄê¡£
¥ìー¥µー¤¿¤Á¤Ï¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö±¿¡×¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÈÈÖÃêÁª¤ÏÂç²ñ¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¼ÂÎÏ¤È±¿¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡ÖBBC¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡©
Ãæ·ÑÅöÆü¤Ï¡¢¥Üー¥È¥ìー¥¹¾ï³ê¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤Ë¥Üー¥È¥ìー¥¹¥é¥¤¥Ö½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ¡¦°¦ÃÎ¡¢Åì³¤¥é¥¸¥ª¤ÎµÈÀî½¨¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¡¢»ûÅç·¼ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬ÇòÇ®¤Î¼Â¶·¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£
¿·½Õ¤Î°¦ÃÎ¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¥Üー¥È¥ìー¥µー¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ÏÉ¬Ä°¤À¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡¡¡§¡¡¡Ø¥Üー¥È¥ìー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠ¡¡Âè6²ó¥Üー¥È¥ìー¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¼Â¶·Ãæ·Ñ¡Ù
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡§¡¡22025Ç¯1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë ¸á¸å4»þ00Ê¬～4»þ55Ê¬
CRK¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬～4»þ45Ê¬¡¢OBC¥é¥¸¥ªÂçºå¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬～4»þ55Ê¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¥Í¥Ã¥È³Æ¶É¤Ï¸á¸å4»þ20Ê¬～4»þ45Ê¬
¢£¥Í¥Ã¥È¶É¡¡¡§¡¡Ê¸²½ÊüÁ÷¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ15¶É¥Í¥Ã¥È
¢£¼Â¶·¡¡¡§¡¡»ûÅç·¼ÂÀ ¡Ê¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¢£¥²¥¹¥È¡¡¡§¡¡µÈÀî½¨¼ù ¡ÊÅì³¤¥é¥¸¥ª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë