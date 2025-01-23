千葉ロッテマリーンズは23日、春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。沖縄県石垣市春季キャンプは18年目、宮崎県都城市での春季キャンプは初となる。新人ではドラフト1位の西川（青学大）、同2位の宮崎（ヤマハ）、同6位の立松（日本生命）が1軍スタート。高卒2年目の木村、早坂、武内の3投手も石垣島組に入った。ベテランの投手、外野手は都城でじっくり調整させる方針となっている。

メンバーの振り分けは以下の通り。

〇石垣島組（石垣市中央公園野球場）2月1日〜2月16日（休日6、12日）。【投手】石川歩、小島、種市、二木、石川柊、菊地、八木、高野脩、田中晴、坂本、小野、サモンズ、鈴木、中村稔、木村、中森、早坂、横山、ゲレーロ、田中楓、秋山、中村亮、永島田、武内【捕手】松川、佐藤、寺地【内野手】友杉、藤岡、中村奨、上田、石垣、宮崎、立松、小川、茶谷【外野手】藤原、西川、高部、愛斗、山口、山本、和田

〇都城組（都城市営野球場）2月1日〜2月24日（休日4、8、12、17、21日） 【投手】沢村、美馬、唐川、東妻、西野、広畑、大谷、西村、一條、岩下、益田、河村、坂井、広池、沢田、国吉、本前、森、吉川、茨木、長島【捕手】田村、植田、柿沼、富山【内野手】池田、安田、大下、金田、ソト、勝又、谷村、松石【外野手】荻野、角中、ポランコ、石川慎、岡、高野光、藤田、マーティン

※なおソト、ポランコは途中合流予定