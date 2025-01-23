23ÆüÌ¤ÌÀ¡¡Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¡¡¤½¤Î¸å¤âÃÏ¿ÌÁê¼¡¤°¡¡¹ëÀãÃÏ¤ÎÀãÊø¤äÍîÀãÃí°Õ
º£Æü23ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ê¡Åç¸©ÛØ»Þ´ô(¤Ò¤Î¤¨¤Þ¤¿)Â¼¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢º£Æü23Æü¤À¤±¤Ç¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤ËÊ¡Åç¸©²ñÄÅ¤Ç¿ÌÅÙ3°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬6²ó¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿Ê¡Åç¸©ÛØ»Þ´ôÂ¼¤Ç¤Ï¸áÁ°11»þ¤ÎÀÑÀã¤¬126¥»¥ó¥Á¡£ÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀãÊø¤äÍîÀã¤Ë¤âÃí°Õ¡£
Ê¡Åç¸©¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¡¡ÃÏ¿ÌÁê¼¡¤°
º£Æü23ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ê¡Åç¸©ÛØ»Þ´ôÂ¼¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü23Æü¤À¤±¤Ç¡¢Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ3°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬6²ó¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç)
¤Þ¤¿¡¢Ê¡Åç¸©¤Î»³±è¤¤¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÃöÉÄÂåÄ®¤Ï75¥»¥ó¥Á(Ê¿Ç¯Èæ149%)¤ÇÊ¿Ç¯¤ÎÌó1.5ÇÜ¤ÎÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ÍÉ¤ì¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ5¼åÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀãÊø¤äÍîÀã¤Ë¤â½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é
¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÆÍÇ¡ÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤â¡¢¹²¤Æ¤º¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°Îã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ ²ÈÄí¤Ç¤ÏÆ¬¤òÊÝ¸î¤·¡¢¾æÉ×¤Ê´ù¤Î²¼¤Ê¤É°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ï¤Æ¤Æ³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èâ¤ò³«¤±¤ÆÈòÆñÏ©¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢ ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î³¬¤ÇÄä»ß¤µ¤»¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ³¹Ãæ¤Ç¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤ÎÅÝ²õÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´ÇÈÄ¤ä³ä¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤ÎÍî²¼¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾æÉ×¤Ê¥Ó¥ë¤Î¤½¤Ð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ ¼«Æ°¼Ö±¿Å¾Ãæ¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¤«¤±¤º¡¢´Ë¤ä¤«¤ËÂ®ÅÙ¤ò¤ª¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÅÀÅô¤·¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¼Ö¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¤¤ÊÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢Æ»Ï©¤Îº¸Â¦¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ »³¤ä¤¬¤±ÉÕ¶á¤Ç¤ÏÍîÀÐ¤ä¤¬¤±Êø¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£