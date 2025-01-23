À½Ë¡ÉÔÌÀ¤ÎÌ¾Åá¡ÖË¸åÅá¡×Éü³è¤Ø¡¡ºàÎÁ¤ò³ÎÊÝ¡¢ºîÅá¤ËÃå¼ê¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×Åá¿¦¿Í¤Î»×¤¤
ÌÀ¼£°Ê¹ß¡¢À¸»º¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿ÆüËÜÅá¡ÖË¸åÅá¡×¡£Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤Ï¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤«¤éÉð»Î¤«¤é°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾Åá¤ÎÉü³è¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤¹Åá¿¦¿Í¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀ½Ë¡ÉÔÌÀ¤ÎÌ¾Åá¡ÖË¸åÅá¡×Éü³è¤Ø¡¡ºàÎÁ¤ò³ÎÊÝ¡¢ºîÅá¤ËÃå¼ê¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×Åá¿¦¿Í¤Î»×¤¤
1400ÅÙ¤ÎÇ³¤¨Î©¤Ä±ê¤Ë¹Ý¤òº¹¤·¹þ¤à¿·Ì¾¸øÌÀ¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¡£ÂçÊ¬»ÔÆâ¤ÇÂ¤±à¶È¤ò±Ä¤àËµ¤é¡¢5Ç¯Á°¤«¤éÆüËÜÅá¤òºî¤ëÅáÃÃÌê¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ§¿Í¤Ë¡Ø±±µÏ¤ÇÆüËÜÅá¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÅá¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¹Ö»Õ¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡¢ÂçÊ¬¸©¤ËÄ¹¤é¤¯ÅáÃÃÌê¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤«¤éÅáºî¤ê¤ÎÆ»¤ò·è°Õ¤·¤¿¿·Ì¾¤µ¤ó¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤Î¿¦¿Í¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢Ìó5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»Õ¾¢¤Î¤â¤È¤Çµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2019Ç¯¡¢Ê¸²½Ä£¤«¤éºîÅáÇ§²Ä¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´°À®¤·¤¿Åá¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Ëè²ó¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆü¡¹ÃÃÏ£¤È½¤Îý¤ò½Å¤Í¡¢¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ2023Ç¯¡¢¿·Ì¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·ºîÆüËÜÅá ¸¦Ëá ³°Áõ Åá¿¦µ»½ÑÅ¸Í÷²ñ¡×¤Ç¶ä¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºß1¤«·î¤Ë1ËÜ¤Î¥Úー¥¹¤ÇÅá¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌ¾Åá¡ØË¸åÅá¡Ù¤ÎÉü³è¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÊ¬¸©¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤Î¶¿ÅÚÅá¤ÇË¸åÅá¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤òºî¤ë¿Í¤â·Ñ¾µ¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ë¸åÅá¤ò´°À®¤µ¤»¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ë¸å¹ñ¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ç¤ÏÊ¿°Â»þÂå¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅá¹©¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çºî¤é¤ì¤¿ÆüËÜÅá¤Ï¡ØË¸åÅá¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡ÖÎÉ¤¯ÀÚ¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÉð»Î¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¼£´ü¤ò¶¤ËÀ¸»º¤ÏÅÓÀä¤¨¡¢ºî¤êÊý¤òµ¤·¤¿Ê¸¸¥¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¿·Ì¾¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µÂçÊ¬¤ÎÀî¤Ç½¸¤á¤¿º½Å´¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¸åÅá¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖË¸åÅá¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤â¤½¤âÅá¼«ÂÎ¤¬¹õ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿½á¤ß¤Î¤¢¤ëÅá¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Åá¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¿·Ì¾¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¤«¤éÁÇºà½¸¤á¤ò¿Ê¤á¡¢Ë¸åÅá1ËÜÊ¬¤ÎÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºîÅá¤ËÃå¼ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡¡
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âÂçÊ¬¸©¤Ç¤¹¤·¡¢ÂçÊ¬¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤É¤ó¤É¤óÈ¯·¡¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØË¸å¡Ù¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÊâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×