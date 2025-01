サムスンは1月23日午前3時〜(日本時間)に新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を開催し、その場で次期フラッグシップ機「Galaxy S25」シリーズを発表する見込みです。その新たなAI機能が詳しく書かれた公式資料らしきものが流出しました。

ブラジルのテック情報ブログ・Technoblogは、「Galaxy S25シリーズの新画像」を公開。全機種ともSnapdragon 8 EliteチップやRAM 12GB以上を搭載するといったスペックの情報は、これまでの噂と一致しています。

しかし、今回の資料ではGalaxy S25シリーズに搭載される新たなAI機能も詳しく紹介されていました。

まず「Now Brief」は、ユーザーにとって役立つ情報を一日のさまざまな時間に提供するもの。Technoblogは、次の三つを紹介しています。

天気予報とエナジースコア(毎日のエネルギーレベル)付きの「おはようございます」 通勤用:マップを開いて音楽を再生する提案と、「割引クーポンの有効期限が近づいている」という警告 思い出に残る瞬間とアクティビティのトレンドを伝える「夜のまとめ」

また、GoogleのAIアシスタント「Gemini」とサムスン純正アプリを連携する機能も取り上げられています。YouTubeなどのアプリに画面上のコンテンツを読み上げてもらう、Samsung Notes(メモ帳)ともやり取りができる模様。

さらに、リーカーの@chunvn8888氏は、サムスン純正の「カレンダー」「リマインダー」アプリにGeminiを使える拡張機能があると報告しています。

The pics description are pretty understandable so I just leave those here pic.twitter.com/nlsvnkkWLC

— yawn (@chunvn8888) January 16, 2025