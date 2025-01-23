Åìµþ¤äÀÅ²¬¤Ê¤É¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô»¶¡¡2·î¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÈô»¶¤Ë¡¡²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤È¤Ï?
Åìµþ¤ä²£ÉÍ¡¢ÀÅ²¬¡¢»³¸ý¤Ç¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤¬¤¹¤Ç¤ËÈô»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤â¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤¬Èô¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤ÏÂÐºö¤ò¡£2·î¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÈô»¶¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ°¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯Èô¤Ö½ê¤â¤¢¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤ÏËüÁ´¤Ê²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²ÖÊ´¤¬Èô»¶
1·î23Æü¤Ï²ÖÊ´ÌäÂêÂÐºö»ö¶È¼Ô¶¨µÄ²ñ¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²ÖÊ´ÂÐºö¤Î·¼È¯¤òÌÜÅª¤ËÀ©Äê¤·¤¿¡Ö²ÖÊ´ÂÐºö¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£
Èô»¶³«»Ï¢¨¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÁ°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤Ï¤ï¤º¤«¤ÊÎÌ¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë²ÖÊ´ÂÐºö¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡Ö²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»ÏÆü¡×¤È¤Ï¡¢1·î°Ê¹ß¤Ç1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1¸Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤ò2ÆüÏ¢Â³¤·¤Æ´ÑÂ¬¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÆü¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î¤Ë¤Ï¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬ËÜ³Ê²½¡¡³ÆÃÏ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï
1·îÃæ¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢2·î¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÈô»¶¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯Èô¤Ö¥Ô¡¼¥¯¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦¹â¾¾¡¦Åìµþ¤Ç2·î²¼½Ü¤«¤é¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£3·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢¹Åç¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¶âÂô¡¢ÀçÂæ¤Ê¤É¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ô¡¼¥¯¤Î´ü´Ö¤Ï10Æü¤«¤é1¤«·î¤Û¤ÉÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î²ÖÊ´Èô»¶·¹¸þ<Á°¥·¡¼¥º¥óÈæ>
2025Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤Ï¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó(2024Ç¯)¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¶å½£¤«¤é¶áµ¦¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢ËÌÎ¦¡¦´ØÅì¹Ã¿®¤ÈÅìËÌÆîÉô¤âÂ¿¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤ÏÁ°¥·¡¼¥º¥óÊÂ¤ß¡¢ÅìËÌËÌÉô¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤«¤é¶áµ¦¤Ê¤É¤Ç¤ÏÁ°¥·¡¼¥º¥ó(2024Ç¯)¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Èô»¶ÎÌ¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¡ÖÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¡×
¥¹¥®¤ÎÍº²Ö¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È²Ö¤¬³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤Ï¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¡×
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¡¢²ÖÊ´¤¬¼¾µ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÈô¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¿¹ÎÓ¤«¤é¤â²ÖÊ´¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ ¡Ö±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤äµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¡×
±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤¹¤ëÊ¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤ÇÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¤â²ÖÊ´¤¬¤è¤êÂ¿¤¯Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢²ÖÊ´¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
¥À¥¤¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Êè,
³ùÁÒ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ë¡Í×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÀÅ²¬