º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡LA¤Ç¥Ó¡¼¥Á¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤«¤é½é¼èºà¡¡ÂçÃ«¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¹¥Êª¶µ¤ï¤ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Àº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î17Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¡Öº£²ó¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï·èÃÇ¤Î¾å¤Ç½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤ÀÂçÃ«Áª¼ê¤â»³ËÜÁª¼ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÂÔ¤Æ¤Ð¹â³Û·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Ë±¦Éª¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¢¤È2Ç¯ÂÔ¤Æ¤Ð¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î2Ç¯¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤«ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¶â¤è¤ê¤â¤³¤Î2Ç¯´Ö²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÊý¤¬²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¹õ¤Î¥È¥¤¥×¡¼¤ÇÃÂÀ¸Æü¤¬°ì½ï¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤À¤±ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ²ñ¸«¸å¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡×¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Î½é¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£²ó¤Î¸ò¾Ä´ü´ÖÃæ¤Ë¤¢¤Þ¤ê³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ó¡¼¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÎÁÍý¤Ç»î¤·¤¿¤¤Êª¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼·Ï¤ò¤Þ¤À1²ó¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏÂçÃ«¤Î¹¥Êª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¡ÖIn-N-Out Burger¡×¡Ê¥¤¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ë¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤âÆ±Å¹¤Î¥ß¥ë¥¯¥·¥§¥¤¥¯¤¬¹¥Êª¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À»î¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À»î¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£