¡Úº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È°ìÌä°ìÅú¢¡ÛÇØÈÖ¹æ11¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤«¤Ä¤±¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÈÖ¹æ¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Àº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î17Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¡Öº£²ó¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï·èÃÇ¤Î¾å¤Ç½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤ÀÂçÃ«Áª¼ê¤â»³ËÜÁª¼ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½ÇØÈÖ¹æ11¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤ËÇØÈÖ¹æ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²¿¤ò¤¢¤²¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤áÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½·¤²¼¤Î¸¤¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡¡¡Ö¹õ¤Î¥È¥¤¥×¡¼¤ÇÃÂÀ¸Æü¤¬°ì½ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÆü·Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï·èÃÇ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ÀÆüËÜ¿Í¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤è¤êËÍ¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½µåÃÄ¤¬¹â¹»¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤É¤³¤ò°ìÈÖÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤È¡£°ìÈÖ¤Ï¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÇØÈÖ¹æ11¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Ç²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤«
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï11ÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤«¤Ä¤±¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÈÖ¹æ¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡©
¡¡¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ´ÉôÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¿ô¤ÏÆüËÜ¤è¤êÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ÎÅ¬±þ¤Ï¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½±¦Éª¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤¬Áá´ü·èÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È2Ç¯ÂÔ¤Æ¤Ð¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î2Ç¯¤Ç¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«ÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¶â¤è¤ê¤â¤³¤Î2Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥±¥¬¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡©
¡¡¡ÖËÍ¼«¿È¤âÆüËÜ¤Ç²¿ÅÙ¤«¾®¤µ¤¤¸Î¾ã¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢²þÁ±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿´¤Ë»É¤µ¤ë¸ÀÍÕ¤ä»×¤¤½Ð¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ë¤º¤Ã¤È¡È¤â¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥¢¥ê¥¾¥Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¡É¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÅê¼êÁü¤Ï¡©
¡¡¡Ö¸«¤Æ¤Û¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃæ¿´¤ËÅêµå¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤»þ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ïº£¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤³¤Î¼¡¤ÎÌ´¤Ï¡©
¡¡¡Öº£¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò¡£¸·¤·¤¤¶¥Áè¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×