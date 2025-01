キティ・リヴが、2024年にリリースしたソウルフルでファンキーなソロ・デビュー・アルバム『イージー・タイガー』を引っ提げ、待望の来日単独ツアーを開催する。マルチ・インストゥルメンタリストの彼女だが、ソロ・プロジェクトではリード・ヴァーカルと基本ギターに専念し、ベースは兄貴のルイス、ドラムはミステリー・ジェッツのジャック・フラナガンが脇を固める。キティ・リヴは、幼い頃から世界中の音楽愛好家を熱狂させ、25万枚以上のレコードを売り上げているファミリー・バンド、キティ・デイジー&ルイスの共同フロントを務めている。バンドは何度も世界ツアーを行い、エイミー・ワインハウス、マーク・ロンソン、コールドプレイといったファンを獲得してきた。

リリース情報







『Easy Tiger』商品番号:PCD-25402フォーマット:CD価格:定価:\2,750(税抜\2,500)発売日:2024年7月24日(水)解説/歌詞・対訳付https://p-vine.lnk.to/ecwNrj収録曲1. Sweet Dreams2. Neck On The Line3. Comin’ Up4. Nothing On My Mind (But You Babe)5. The River That Flows6. The Sun And The Rain7. The Doctor8. Lately9. Passing You By10. Keep Your Head Up High